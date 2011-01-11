فضای بیرونی خانه وحشی بافق ساماندهی شد

عباس قدیریان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: طرح ساماندهی معبر و فضای بیرونی خانه وحشی بافقی در شهر بافق آغاز شده است.

وی افزود: اجرای این طرح شامل قلوه سنگ کف، بادلیل آجری، ازاره چینی، بدنه سازی کوچه با اندود کاهگل، بند کشی و دیگر اقدامات مرمتی است.

قدیریان خاطرنشان کرد: این طرح طی مدت دو ماه و با اعتباری بالغ بر 30 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بافق اجرا می شود.

کمال الدین محمد متخلص به وحشی بافقی از شعرای قصیده سرای قرن 10دهم هجری قمری است که خانه منتسب به وی در میدان خان بافق و در مجاورت مسجد جامع این شهر قرار دارد.