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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۲

همدردی وزیر علوم با خانواده دانشگاهیان جان‌باخته در سانحه سقوط هواپیما

همدردی وزیر علوم با خانواده دانشگاهیان جان‌باخته در سانحه سقوط هواپیما

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی پیامی با خانواده دانشگاهیانی که در سانحه سقوط یک فروند بویینگ 727 در مسیر تهران - ارومیه جان باختند ابراز همدری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو با صدور پیامی جان باختن تعدادی از هموطنان بویژه شماری از دانشگاهیان را در حادثه سقوط هواپیما در ارومیه تسلیت گفت و با خانواده جان باختگان اظهار همدردی کرد.

کامران دانشجو در بخشی از این پیام آورده است: "با نهایت تاسف و تألم درگذشت همسر و فرزند دکتر رسول خدابخش سرپرست دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان و همچنین دکتر فرنود شکوهی ثابت جلالی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه را در حادثه غم بار سقوط هواپیما در ارومیه به خانواده های محترم در گذشتگان و همچنین جامعه دانشگاهی، علمی و فرهنگی کشور تسلیت عرض می‌کنم."

یک فروند بویینگ 727 به شماره 277 ساعت 19.30 یکشنبه شب در مسیر تهران - ارومیه در نزدیکی فرودگاه ارومیه سقوط کرد. تعداد زیادی از مسافران این هواپیما جان خود را از دست داده اند و تعداد جان باختگان این حادثه به حدود 80 نفر رسیده است.

کد مطلب 1229595

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