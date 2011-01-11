به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو با صدور پیامی جان باختن تعدادی از هموطنان بویژه شماری از دانشگاهیان را در حادثه سقوط هواپیما در ارومیه تسلیت گفت و با خانواده جان باختگان اظهار همدردی کرد.

کامران دانشجو در بخشی از این پیام آورده است: "با نهایت تاسف و تألم درگذشت همسر و فرزند دکتر رسول خدابخش سرپرست دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان و همچنین دکتر فرنود شکوهی ثابت جلالی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه را در حادثه غم بار سقوط هواپیما در ارومیه به خانواده های محترم در گذشتگان و همچنین جامعه دانشگاهی، علمی و فرهنگی کشور تسلیت عرض می‌کنم."

یک فروند بویینگ 727 به شماره 277 ساعت 19.30 یکشنبه شب در مسیر تهران - ارومیه در نزدیکی فرودگاه ارومیه سقوط کرد. تعداد زیادی از مسافران این هواپیما جان خود را از دست داده اند و تعداد جان باختگان این حادثه به حدود 80 نفر رسیده است.