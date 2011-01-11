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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

52 هزار کالابرگ سوخت بین روستاییان گلستان توزیع شد

52 هزار کالابرگ سوخت بین روستاییان گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرشرکت پخش فراورده های نفتی گلستان اعلام کرد: تاکنون 52 هزار کالابرگ روستایی ویژه سوخت بین روستائیان استان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی باختری صبح سه شنبه در نشست هدفمندی یارانه های در بخش کشاورزی افزود: این میزان کالا برگ برای دریافت سهیمه سوخت و گاز مایع از ابتدای ماه جاری تا 20 دی ماه توزیع شد.

وی اظهار داشت: توزیع این کالابرگها تا 25 ماه جاری به پایان می رسد و از ماه آینده توزیع نفت سفید و گاز مایع روستاییان با ارائه این کالابرگها ممکن خواهد بود.
 
وی خاطرنشان کرد: برای سوخت ویژه کشاورزی در استان مشکلی وجود ندارد و تدابیرلازم اتخاذ شده است.
 
مدیرشرکت پخش فرآورده های نفتی گلستان گفت: ظرفیت مخازن سوخت استان در دیماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش دارد.
 
باختری خاطرنشان کرد: تدابیر لازم برای تهیه سوخت بخش های مختلف در استان اتخاذ شد و نگرانی در این بخش وجود ندارد.
 
وی از روستاییان خواست تا هر چه سیعتر برای دریافت کالابرگ مراجعه کنند و در این زمینه با مسئولان همکاری داشته باشند.
 
باختری با اشاره به اینکه برخی افراد در روستاها در حال تهیه لیستی برای دریافت سوخت و سهمیه ویژه برای روستاییان هستند گفت: این افراد مجوزی ندارند و مردم اینگونه فعالیتها را گزارش دهند.
 
گلستان هزار روستا دارد که 54 درصد جمعیت استان را در بر می گیرد.
کد مطلب 1229596

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