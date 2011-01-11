52 هزار کالابرگ سوخت بین روستاییان گلستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی باختری صبح سه شنبه در نشست هدفمندی یارانه های در بخش کشاورزی افزود: این میزان کالا برگ برای دریافت سهیمه سوخت و گاز مایع از ابتدای ماه جاری تا 20 دی ماه توزیع شد.

وی اظهار داشت: توزیع این کالابرگها تا 25 ماه جاری به پایان می رسد و از ماه آینده توزیع نفت سفید و گاز مایع روستاییان با ارائه این کالابرگها ممکن خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برای سوخت ویژه کشاورزی در استان مشکلی وجود ندارد و تدابیرلازم اتخاذ شده است.

مدیرشرکت پخش فرآورده های نفتی گلستان گفت: ظرفیت مخازن سوخت استان در دیماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش دارد.

باختری خاطرنشان کرد: تدابیر لازم برای تهیه سوخت بخش های مختلف در استان اتخاذ شد و نگرانی در این بخش وجود ندارد.

وی از روستاییان خواست تا هر چه سیعتر برای دریافت کالابرگ مراجعه کنند و در این زمینه با مسئولان همکاری داشته باشند.

باختری با اشاره به اینکه برخی افراد در روستاها در حال تهیه لیستی برای دریافت سوخت و سهمیه ویژه برای روستاییان هستند گفت: این افراد مجوزی ندارند و مردم اینگونه فعالیتها را گزارش دهند.

گلستان هزار روستا دارد که 54 درصد جمعیت استان را در بر می گیرد.