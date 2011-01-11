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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

شهروندان مشهدی نماز شکر بجای آوردند

شهروندان مشهدی نماز شکر بجای آوردند

مشهد - خبرگزاری مهر: با بارش اولین برف در مشهد، شهروندان نماز شکر بجای آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در حالیکه چند روزی از اقامه نماز طلب باران در بهشت رضای مشهد نگذشته است، بارش برف دل مومنان این شهر را شاد کرد.

با سفید پوش شدن مشهد و استجابت دعای طلب باران، بسیاری از شهروندان مشهدی در مساجد و منازل خود نماز شکر بجای آوردند.

از سوی دیگر برف به آلودگی شدید هوا در این شهر که نگرانی های زیادی ایجاد کرده بود، پایان داد و شهروندان پس از مدتها هوای پاک را تنفس کردند.

 در این میان کشاورزان نیز که از مدتها پیش منتظر نزولات آسمانی بوده اند، بیش از بقیه شادمان شدند.

بنا به پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی عمده بارشها از روز دوشنبه تا صبح روز سه‌ شنبه و در نواحی شمالی و غربی استان و غالبا به صورت برف بوده است.

کد مطلب 1229599

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