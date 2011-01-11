تخفیف 40 درصدی بهای برق در مناطق گرمسیر

محمد بهزاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت به منظور رفاه حال مردم در مناطق گرمسیر، تخفیف 40 درصدی بهای برق برای مشترکان این مناطق در نظر گرفته است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: در حال حاضر با آغاز اجرای مرحله نخست قانون هدفمندسازی یارانه ها، بهای هر کیلووات ساعت برق مناطق گرمسیر در دوره گرما 140 ریال تعیین شده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون حدود 70 درصد مشترکان برق کشور با مصرف ماهانه 200 کیلووات ساعت یا کمتر، در اندازه الگو مصرف دارند که به نظر می رسد با دریافت قبوض برق جدید، کمتر از 4 هزار تومان به رقم قبلی اضافه می شود.
به گفته بهزاد پائین بودن تعرفه برق موجب شده است تا کمتر از یک درصد هزینه های خانوار به مصرف برق اختصاص یابد.
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