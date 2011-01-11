نخستین دیوار قابل حمل اسکواش کشور در گرگان اختراع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نایب رئیس هیئت اسکواش گلستان گفت: شعیب فروغی و پویا طاهر آموز دو جوان گرگانی هستند که موفق شدند اختراع دیوار قابل حمل اسکواش را که می تواند جایگزین دیواره های اسکواش باز قبلی باشد در فدراسیون جهانی این رشته به نام ایران ثبت کنند.

زهرا نورا از با اشاره به اینکه هزینه تمام شده برای ایجاد دیوار قابل حمل اسکواش تقریباٌ 20 درصد کمتر از نوع ثابت آن است، افزود: این اختراع نمونه خارجی نداشته و در مقایسه با دیوراهایی که در سالن و محیط های باز ساخته می شود، امکان حمل ساده تری دارد و فضای کمتری اشغال می کند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از این ورزش و ورزشکاران علاقمند به آن، خاطر نشان کرد: می طلبد ضمن حمایت از این رشته ورزشی در ابعاد مختلف از مخترعین جوان نیز حمایت شود تا شاهد تقویت انگیزه کاری و پیشرفت روز افزون آنها باشیم.

نورا در ادامه یادآور شد: شورای اسلامی شهر گرگان به منظور حمایت از این ورزشکاران و مخترعین جوان استفاده از دیوار قابل حمل اسکواش در سالن های ورزشی شهرداری را در دستور کار خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: قیمت تمام شده تولید دیوار قابل حمل اسکواش باز 332 هزار ریال می باشد که اکثر اقشار جامعه به خصوص مدارس می توانند از این وسیله به راحتی و هزینه بسیار مناسب استفاده کنند.

نورا تصریح کرد: در حال حاضر مخترعین این دیواره برای ثبت اختراع خود با مشکلات مالی مواجه اند که امیدواریم با همکاری مسئولان مربوطه شاهد برطرف شدن این مشکل و ثبث رسمی اختراع آنها باشیم.

رئیس هیئت اسکواش گلستان در ادامه با اشاره به اینکه ورزش اسکواش یا شطرنج فکری که متناسب با زندگی آپارتمانی و ورزش همگانی می باشد، تصریح کرد: یکی از بارزترین ویژگی این ورزش قابل دسترس بودن برای تمام اقشار جامعه و گروه های مختلف سنی است.