تصویر داماد اسامه بن لادن/ ازدواج با دختر 13 ساله فرمانده

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات امروز در گزارشی به نقل از منابع آگاه خود نوشت : "محمد سلیم سعید بریکان" متهم تحت پیگردی که در فهرست 47 نفره وزارت کشور عربستان در ردیف 39 قرار دارد، با توجه به نزدیکی فوق العاده به بن لادن و اینکه محافظ شخصی وی محسوب می شد با "فاطمه" دختر 13 ساله سرکرده القاعده ازدواج کرد.

وزارت کشور عربستان اخیرا اسامی و تصاویر 47 متهم تحت پیگرد وابسته به القاعده را منتشر کرده و که این عضو نزدیک به بن لادن در ردیف سی و نهم آن قرار داشت.



محمد سلیم سعید بریکان

منابع آگاه اعلام می کنند: بریکان (داماد جدید بن لادن) که هم اکنون 40 سال دارد و در سال 1977 عربستان را به مقصد افغانستان ترک کرد. وی به صورت غیر نظامی جذب القاعده و در نهایت از نزدیک ترین افراد بن لادن شد.

بریکان در این سالها ماموریت حفاظت از بن لادن را برعهده داشت و پس از ازداوج با فاطمه (دختر بن لادن) به ماموریت خود در این پست حساس ادامه داد.

منابع خبری اعلام می کنند که بریکان از طرح و برنامه های القاعده در افغانستان کاملا مطلع است و با توجه به اینکه از نزدیکان بن لادن است پناهگاهها و مخفیگاههای وی را به خوبی می شناسد.