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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

الحیات منتشر کرد:

تصویر داماد اسامه بن لادن/ ازدواج با دختر 13 ساله فرمانده

تصویر داماد اسامه بن لادن/ ازدواج با دختر 13 ساله فرمانده

منابع آگاه جزئیاتی تازه از زندگی متهم شماره 39 تحت پیگرد مقامات عربستانی منتشر کرده اند که نشان می دهد وی با دختر 13 ساله "اسامه بن لادن" در افغانستان ازداوج کرده و از نزدیکترین افراد سرکرده القاعده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات امروز در گزارشی به نقل از منابع آگاه خود نوشت : "محمد سلیم سعید بریکان" متهم تحت پیگردی که در فهرست 47 نفره وزارت کشور عربستان در ردیف 39 قرار دارد، با توجه به نزدیکی فوق العاده به بن لادن و اینکه محافظ شخصی وی محسوب می شد با "فاطمه" دختر 13 ساله سرکرده القاعده ازدواج کرد.

وزارت کشور عربستان اخیرا اسامی و تصاویر 47 متهم تحت پیگرد وابسته به القاعده را منتشر کرده و که این عضو نزدیک به بن لادن در ردیف سی و نهم آن قرار داشت.


محمد سلیم سعید بریکان

منابع آگاه اعلام می کنند: بریکان (داماد جدید بن لادن) که هم اکنون 40 سال دارد و در سال 1977 عربستان را به مقصد افغانستان ترک کرد. وی به صورت غیر نظامی جذب القاعده و در نهایت از نزدیک ترین افراد بن لادن شد.

بریکان در این سالها ماموریت حفاظت از بن لادن را برعهده داشت و پس از ازداوج با فاطمه (دختر بن لادن) به ماموریت خود در این پست حساس ادامه داد.

منابع خبری اعلام می کنند که بریکان از طرح و برنامه های القاعده در افغانستان کاملا مطلع است و با توجه به اینکه از نزدیکان بن لادن است پناهگاهها و مخفیگاههای وی را به خوبی می شناسد.

کد مطلب 1229615

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