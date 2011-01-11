محمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تیم ملی والیبال نتایج مورد انتظار را به دست نیاورد، اظهارداشت: ظاهرا در بازی‎های آسیایی گوانگجو انتظارات از تیم ملی در حد قهرمانی بود اما برآورده نشد.

وی با اشاره به نمایش قابل قبولی که ملی‏پوشان والیبال مقابل ایتالیا در جریان مسابقات 2010 قهرمانی جهان داشتند، خاطرنشان کرد: در این دیدار بازیکنان دو گیم از حریف خود گرفتند و پیروز شدند. فکر می‏کنم تمام مشکلات‎مان از همین بازی و همین دو گیم آغاز شد. به نظر می‎رسد تیم ملی والیبال همچنان در "باد" پیروزی در دو گیم دیدار با ایتالیا خوابیده است!

بازیکن پیشین والیبال کشورمان که امسال به طور رسمی با حضور در عرصه مربیگری با دنیای بازیگری خداحافظی کرد، ادامه داد: فکر می‏کنم بعد از این دیدار همه واقعیت‏ها و نقاط ضعف و قوتی که وجود داشت، فراموش شد. در حالیکه تیم ملی کم و کاستی‌هایی داشت که اگر غیر این بود در رقابت‏های AVC کاپ دو بازی به پنج گیم کشیده نمی‎شد.

مربی تیم والیبال پرسپولیس ضمن تاکید بر اینکه تیم ملی والیبال در دیدارها و لحظات حساس رویدادهای اخیر نتوانست عملکرد خوب و نتیجه بخشی داشته باشد، تصریح کرد: مثلا دیدار با مصر در مسابقات قهرمانی جهان حساس‎ترین بازی برای ایران بود اما بازیکنا‌ن ما بدترین نمایش خود را در همین دیدار ارائه کردند. اینگونه موارد باید به طور دقیق کارشناسی شوند.

ترکاشوند ادامه داد: تیم ملی والیبال در جریان مسابقات جهانی ژاپن را شکست داد اما مقابل همین تیم در فینال بازی‌های آسیایی مغلوب شد و خیلی راحت مدال طلا را از دست داد. اینگونه موارد است که نیاز به تغییرات را در تیم ملی والیبال محسوس کرده است.

ملی‎پوش پیشین والیبال کشورمان تاکیدکرد: انصافا فدراسیون والیبال از فراهم کردن هیچ گونه امکاناتی برای تیم ملی دریغ نکرد. حیف بود که نتیجه نگرفتیم. پس نیاز است مربی بیاید که با مدیریت خود ذهنیت بازیکنان را تغییر داده و از نظر روحی و اخلاقی روی آنها تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به تصمیم فدراسیون والیبال برای بازگشت زوران گائیچ به ایران در پاسخ به این سئوال که "نام مربیان چقدر به بهبود شرایط فعلی والیبال کمک می‌کند؟"، گفت: "نام" خالی هیچ کمکی نخواهد کرد. نباید به نام‎ها توجه داشت. این توانایی‎ها و قابلیت‎ها هستند که به پوشش مشکلات کمک می‌کنند. باید مربی استخدام شود که با آنالیز دقیق تیم ملی را آسیب شناسی کند.

* پس در کل از نظر شما مشکل تیم ملی والیبال در رویدادهای اخیر مربوط به اعضای کادر فنی بود؟

ترکاشوند در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر اظهارداشت: نمی‎دانم؛ به هر حال کادر جوانی داشتیم. آنها بهترین نسل والیبال را در اختیار داشتند. زمان ما اختلاف میان بازیکنان زیاد بود. اما بازیکنان این تیم اختلاف زیادی با هم نداشتند. ضمن اینکه فکر می‎کنم این تیم حاشیه‎هایی هم داشت.

مربی تیم والیبال پرسپولیس تاکید کرد: تیم ملی مربی کارکشته می‎خواهد. این تیم به تحول نیاز دارد. شاید اگر مربیان باتجربه‌تر در کنار این کادر فنی بودند، عملکرد بهتری داشتیم.