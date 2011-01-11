بیشتر استانها کمتر از 50 درصد بارش داشته اند/ هوای سرد در پیش است

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاهش شدید دما برای این هفته تا روز پنجشبه پیش بینی و در روز جمعه دمای هوا بیشتر می شود و دوباره از روز جمعه تا دوشنبه هفته آینده برف و باران می بارد.

بیشتر استانها با کمبود بارش مواجهند

وی تصریح کرد: استانهای اصفهان، فارس، تهران و اغلب استانهای کشور درگیر کمبود بارش بوده اند و بارشها با تاخیر انجام شده است.

این کارشناس پیش بینی هوا با تاکید بر اینکه امروز(سه شنبه)، چهارشنبه، پنجشنبه منهای شمال به خصوص کرانه های ساحلی و خراسان شمالی تا خراسان رضوی که بارشها به صورت قابل توجه است در بقیه نقاط بارشی به صورت پراکنده داریم.

وی اضافه کرد: روز پنجشنبه بارش ادامه دارد اگر چه در شمال کشور کاهش بارش را داریم و روز جمعه نیز از بارش خبری نیست ولی از شبنه بارش گسترده ای در تمامی سطح کشور داریم که تا دوشنبه همه جای کشور را در بر می گیرد. با این حال تا روز پنجشبنه کاهش دما را با افت شدید خواهیم داشت.

رضازاده اظهار داشت: برای مناطق مرکزی ایران به سمت تهران و شرق کشور روند کاهش دما محسوس است و روز جمعه برگشت دما را داریم.

بارش با 64 روز تاخیر در اصفهان

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه شهر اصفهان از شروع سال زراعی 90-89 فقط 3 میلیمتر بارش داشته گفت: سال زراعی 90-89 در حالی شروع شد که با تاخیر 64 روزه در بارشها همراه بود.

مهرداد قطره سامانی درباره کمبود بارش در استان اصفهان افزود: سال زراعی 90-89 در حالی شروع شد که با تاخیر 64 روزه در بارش ها همراه بود و این وضعیت قبل از شروع بارش ها قابل پیش بینی بوده که در اطلاعیه ها و مصاحبه های گوناگون اطلاع رسانی شد. علت این امر حاکم شدن شرایط لانینا بر روی اقیانوس هاست که پیامد آن کم بارشی برای مناطق مرکزی ایران است.



مدیر کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بطور معمول انتظار الگوی زمستانه در استان اصفهان از 15 آبان به بعد می باشد که امسال با تاخیر زمانی 64 روزه انجام گرفت ، البته وجود این پدیده نیز بی ارتباط با ناهنجاری های اقلیمی و اثر گرمایش جهانی نیست بطوریکه اثرات گرمایش جهانی را می توان امروز در جابجایی فصول، تغییر نوع بارش ها از برف به باران و بارانهای سیل آسا در جهان و کشور مشاهده کرد.



قطره سامانی تصریح کرد: این وضعیت باعث شد از شروع سال زراعی 90-89 در شهر اصفهان فقط 3 میلیمتر بارش داشته باشیم در حالیکه در مدت مشابه سال قبل بارش به میزان 74 میلی‌متر و در مدت مشابه بلند مدت بارش 41 میلی متر بوده است. در سایر ایستگاههای هواشناسی استان نیز وضعیت مشابه اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد، با وجود اینکه الگوهای جوی بیانگر وجود بارش مناسب و در حد نرمال طی ماه‌های بهمن و اسفند و فروردین سال 1390 می باشد ولی به هیچ وجه کاهش بارش پاییزی را جبران نخواهد کرد و متأسفانه اثرات خشکسالی در تمام بخش ها بخصوص کشاورزی مشهود خواهد بود.