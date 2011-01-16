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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

درگفتگو با مهر اعلام شد:

اظهار بی اطلاعی مشایی از محتوای نامه اساتید دانشگاهی درباره میراث فرهنگی

اظهار بی اطلاعی مشایی از محتوای نامه اساتید دانشگاهی درباره میراث فرهنگی

مسئول دفتر رئیس جمهور گفت: از محتوای نامه انتقادی جمعی از اساتید دانشگاهها و باستان شناسان در مورد وضعیت حاکم بر میراث فرهنگی اطلاعی ندارم.

اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این نامه با خبرم اما نمی دانم درباره چه موضوعی انتقاد داشته اند.

رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی پس از دریافت اطلاعات از خبرنگار مهر پیرامون انتقادات مطرح شده در این نامه در مورد تخریبهای پیاپی میراث فرهنگی در چند ماه اخیر و چند پاره شدن این سازمان به دلیل انتقال کارکنان معاونتهای مختلف میراث فرهنگی و صنایع دستی به استانها گفت: انتقال کارکنان میراث فرهنگی اتفاق خوبی است و ربطی به وضعیت میراث فرهنگی کشور ندارد چون این یک موضوع کاملا اداری است.

9 دی ماه جمعی از اساتید دانشگاهها، باستان شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی با انتشار نامه ای به مقام معظم رهبری از عملکرد سازمان میراث فرهنگی و چند پاره شدن این سازمان انتقاد کردند و انتصاب مدیران غیرمتخصص را آفت میراث فرهنگی کشور دانستند.

کد مطلب 1229638

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