234 کارگر بیکار خراسان شمالی به تامین اجتماعی معرفی شدند

محمد رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد با بیان اینکه برای این افراد از سوی سازمان تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری برقرار شده است اظهار داشت: میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری، 55 درصد متوسط حقوق و مزایا یا کارکرد روزانه بیمه شده است و به مقرری افراد متاهل به ازای هر فرد تحت تکفل و حداکثر تا 4 نفر، 10 درصد به حداقل دستمزد افزوده می شود.
وی تصریح کرد: میزان مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده سالانه کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد.
وی افزود: امسال 14 میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان اختصاص داده شده است و هر کارفرمایی که بیش از 10 کارگر دارد، با ایجاد شغل جدید می تواند به ازای هر شغل ایجاد شده 150 میلیون ریال تسهیلات دریافت کند.
رحیمی اذعان کرد: تاکنون برای استفاده مقرری بگیران از تسهیلات بانکی نیز بیش از 20 نفر به بانکهای استان معرفی شده اند تا بتوانند از تسهیلات خوداشتغالی استفاده کنند.
این مسئول گفت: افرادی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند، تحت نظارت بازرسان سازمان تامین اجتماعی و کار و اموراجتماعی خواهند بود و این بازرسان طی بازدیدهای مستمر از کارگاههای مشمول قانون کار، مراقب هستند که دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری هم زمان در کارگاهها مشغول به کار نباشند.
این مسئول گفت: افرادی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند، تحت نظارت بازرسان سازمان تامین اجتماعی و کار و اموراجتماعی خواهند بود و این بازرسان طی بازدیدهای مستمر از کارگاههای مشمول قانون کار، مراقب هستند که دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری هم زمان در کارگاهها مشغول به کار نباشند.
معاون اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان شمالی ادامه داد: امسال مقرری 200 نفر از بیمه شدگانی که مشمول بیمه بیکاری بوده اند، به دلیل شروع به کار جدید، پایان دوره قانونی دریافت مقرری یا اشتغال مجدد قطع شده است.
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