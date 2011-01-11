اجرای نقشه راه دولت الکترونیک از دهه فجر/ جدول خدمات پرمتقاضی

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای دولت الکترونیک در کشور قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و خدمات را به صورت یکپارچه و دیجیتالی عرضه کند. این سند با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی توسعه کشور و زیرساختهای موجود تدوین شده است.
جدول خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی
به گزارش مهر، سند جامع دولت الکترونیک که با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده، الکترونیکی شدن 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.
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انواع خدمات الکترونیکی
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ارائه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیرتعاملی
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ارائه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی
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پاسخگویی به سئوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی
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پاسخگویی به سئوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)
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خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر
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خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست اشتراکآب و برق و گاز)
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خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل)
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خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)
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خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان های مردم نهاد، گلخانه)
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صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)
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خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای)
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خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارائه گزارش های ماهیانه)
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خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه)
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خدمات نیازمند تشخیص هویت
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خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارائه شده ومشخصات موجود (کاریابی)
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خدمات نیازمند امضای دیجیتال
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خدمات نیازمند داده کاوی
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خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر
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خدمات نیازمند شناسایی مکان
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خدمات نیازمند جستجو انبار داده ها
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خدمات قابل ارائه بر روی موبایل
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خدمات آموزشی به صورت الکترونیک
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خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف)
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