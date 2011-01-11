والدین باید از مکتب عاشورا در تربیت فرزندان الهام بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت‌الاسلام سید جلال رضوی شامگاه دوشنبه در اولین سوگواره دختر کوچک کربلا، حضرت رقیه (س) اظهار داشت: با مطالعه در زندگی سراسر نور امام حسین(ع) و کنکاش در واقعه عاشورا، متوجه تأثیر وسیع این حماسه بر عالم و تاریخ بشریت می‌شویم.

وی اضافه کرد: از خاندان عصمت و طهارت(ع) کودک سه ساله‌ای در دمشق همچون خورشیدی در افق می‌درخشد و اهداف، پیام‌ها و عبرت‌های عاشورا را در جهان طنین‌انداز می‌کند.

حجت‌الاسلام رضوی با بیان مصیبت‌های وارده بر حضرت رقیه(س) اظهار داشت: امام حسین(ع) برای اصلاح امت جدش و برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد تا اجازه ندهد سنت پیامبر و قرآن کریم بر زمین بماند.

مدیرکل اعزام مبلغ و امور دینی سازمان اوقاف و امور خیریه کشورضمن بیان عظمت حضرت زینب(س) گفت: اسرای کربلا پس از شهادت امام حسین(ع) به شیرزن کربلا اقتدا کردند و موضع تمامی آنها همان موضع حضرت زینب(س) بود و هرگز شکوه و گلایه نداشتند.

رضوی اظهار داشت: گریه و اشک‌های حضرت رقیه(س) در خرابه‌های شام آنچنان تأثیرگذار بود که همسر یزید را علیه او شوراند و مانند شمشیری بر دشمن وارد شد.

در این مراسم که ویژه دختران سه تا شش ساله به بود قصه‌گویی، مسابقه قرائت و حفظ قرآن، مراسم نمادین پوشیدن چادر، مداحی و نمایش برگزار شد.