تاکید کارخانه بر استفاده از مربی ایرانی برای تیم ملی والیبال

مربی والیبال کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل خود برای اعتقاد به حضور مربی ایرانی در راس تیم ملی والیبال را تشریح کرد و اظهارداشت: بازیکنان ما به مربی نیاز دارند که آشنایی کامل با خلق و خو و روحیات آنها داشته باشد. مربی ایرانی خیلی راحت می‎تواند این کار را انجام دهد در حالیکه مربی خارجی زمان زیادی لازم دارد تا به این مرحله از ارتباطات روحی برسد.

وی تصریح کرد: ترکیب نهایی تیم ملی والیبال با 12 بازیکن متفاوت، 12 روحیه متفاوت، 12 خلق و خوی متفاوت و در نهایت 12 نوع ویژگی‌های متفاوت شکل می‌گیرد. مربی خارجی تا با این ویژگی‎ها ارتباط برقرار کند زمان لازم برای نتیجه گیری را هم از دست داده است.

کارخانه که خود سابقه همکاری با فدراسیون والیبال در تیم‎های مختلف ملی را دارد، ادامه داد: مربی ایرانی برای تیم ملی کاراتر است. با این همه فکر می‎کنم نیاز امروز تیم ملی بحث در مورد سرمربی تیم ملی و اینکه چه کسی سکاندار باشد، نیست. مدیریت مهمترین فاکتور مورد نیاز تیم ملی است.

مربی والیبال کشورمان یادآور شد: تیم ملی والیبال به مدیریت و کارگردانی خوب بیشتر از هر فاکتور دیگری نیاز دارد. ملی‌پوشان به لحاظ فنی شرایط خوبی دارند. نیاز به تغییر در این زمینه نیست. والیبال ایران نیازمند کسی است که بتواند بازیکنان را در شرایط مختلف به لحاظ روحی و روانی آماده نگه دارد. آنها (بازیکنان) باید به مرحله‌ای برسند که شرایط حساس را درک کرده و قدر مدال طلا را هم بدانند.

وی که امسال خود را از عرصه مربیگری در تیم‎های والیبال دور نگاه داشته است، خاطرنشان کرد: نایب قهرمانی در بازی‌های آسیایی بد نبود اما پاسخگوی انتظارات هم نبود. والیبال ایران مهره‎های شاخصی دارد. باید پیش از هرگونه تغییر و تحولی کارشناسی شود که چرا دیدار فینال را باختیم و تجزیه و تحلیل دقیق در این خصوص انجام شود. اگر ایراد از سرمربی بود برای تغییر او امروز را به فردا نیندازند اما اگر دو به شک بودند با تامل بیشتر پیش روند.

کارخانه با اشاره به اینکه پس از پایان مسابقات لیگ برتر چهار فرصت برای آماده‎سازی تیم ملی جهت حضور در رقابت‎های قهرمانی 2011 مردان آسیا وجود دارد، به خبرنگار مهر گفت: این فرصت کمی نیست. می‎توان از این فرصت بهره زیادی برد. فقط اینکه تجزیه و تحلیل‎ها باید درست باشد در غیر این صورت نمی‎توان تصمیم درستی گرفت.