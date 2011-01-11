مهارت پخت نان 60 هزار نانوایی ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فریدون احمدی صبح سه شنبه در جریان دیدار با رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی افزود: در این راستا وزارت بازرگانی برای ارتقای کیفیت نان، گندم با کیفیت و مطلوب از استانهای تامین کننده خریداری و در اختیار کارخانجات آرد قرار می دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه روند پرداخت یارانه آرد و نان در کشور طی سالهای گذشته از سوی دولت سبب شده که رقم پرداختی در این قالب از هشت هزار میلیارد ریال به 40 هزار میلیارد ریال افزایش یابد که این روند، قابل استمرار نبود، اما به دلیل چرخه معیوب و ناکارآمدی در عرصه تولید نان صورت می گرفت، یارانه به مشتری نهایی نمی رسید.

معاون پارلمانی وزیر بازرگانی اظهار داشت: بر اساس تحقیقات در نانواییهای چهار استان، ضایعات نان بین 9 تا 17.5 درصد برآورد شده که اگر چرخه گندم و آرد را نیز به آن اضافه کنیم، این عدد تا 30 درصد نیز پیشروی می کند.

احمدی ادامه داد: تکنولوژی، ماشین آلات و نحوه کارکرد در طبخ نان در کوتاه مدت کیفیت نان را افزایش می دهد؛ ضمن اینکه در یک پروسه شش ماهه نیز میتواند با همکاری کارخانجات آرد و خبازیها، کیفیت را ارتقا داد.