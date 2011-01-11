نامزدهای بهترین کارگردان سال سینمای آمریکا معرفی شدند

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین دارن آرونوفسکی، کریستوفر نولان، دیوید فینچر، تام هوپر و دیوید او راسل نامزد عنوان بهترین کارگردان سال شده‌اند. هر یک از این کارگردانان یکی از آثار شاخص و برجسته سال 2010 را ساخته است، اما دیدن نام تام هوپر کارگردان انگلیسی و جوان فیلم "سخنرانی پادشاه" در این فهرست شگفتی برانگیز است.



تیلر هکفورد رئیس انجمن کارگردانان آمریکا در این باره گفت: امسال هفتاد و پنجمین دوره مراسم گزینش کارگردان سال از نگاه انجمن برگزار می‌شود و خوشبختانه کیفیت فیلم های امسال در حدی بوده که فهرستی فاخر را گردآوری کنیم. این فیلمسازان با آثار الهام‌بخش خود تصویری منحصر به فرد و تاثیر گذار از جهان‌بینی خود بر جا گذاشته‌اند. به تمام این پنج نامزد صمیمانه تبریک می‌گویم.



دارن آرونوفسکی برای کارگردانی فیلم "قوی سیاه"، ‌دیوید فینچر برای ساخت "شبکه اجتماعی" ، کریستوفر نولان برای کارگردانی "آغاز" و دیوید او راسل برای ساخت فیلم "مبارز" نامزد جایزه بهترین کارگردان سال شده‌اند. جملگی این فیلم‌ها در فهرست صاحبان بیشترین بخت برای تصاحب جوایز اسکار نیز هستند.



نام برنده جایزه بهترین کارگردان سال 2010 از نگاه انجمن کارگردانان آمریکا روز 29 ژانویه (9 بهمن) اعلام خواهد شد.