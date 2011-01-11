اعضای هیئات مذهبی تأثیرگذارترین اقشار جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی صبح سه شنبه در جلسه اعضا شورای هیئات مذهبی استان زنجان افزود: امسال در استان زنجان برای ورود به ماه محرم برنامه های خوبی صورت گرفت و شاهد حداقل آسیبها در حوزه عزاداریها بودیم.

وی با بیان اینکه موضوع مسجد محوری ، روحانی محوری و قرآن محوری در عزاداریها مورد تأکید اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان است، بیان کرد: از اول تاریخ جنگ بین جبهه حق و باطل جریان داشته و این موضوع امروز خود را در قالب جنگ نرم نشان می دهد و دشمن با تمام تجهیزات رسانه‌ای تلاش می کند تا اعتقادات و باورهای دینی مردم را تضعیف کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یادآور شد: در این جنگ نابرابر شورای هیئات مذهبی و به خصوص هیئات مذهبی رسالت سنگینی در خنثی کردن توطئه های دشمن دارند.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه هیئات مذهبی باید از تجربیات جنگ نرم سال 61 هجری قمری بهترین بهره را ببرند، گفت: هیئات مذهبی به لحاظ اینکه تأثیر گذارترین اقشار جامعه هستند می توانند در این حوزه فعالیت بسیار چشمگیری از خود نشان دهند .

وی ضمن تأکید بر ارتقا سطح آگاهی هیئات مذهبی خاطرنشان کرد: شورای هیئات مذهبی باید با بروز کردن برنامه های خود تمام توطئه های جنگ نرم دشمن را خنثی کنند.

حجت اسلام دشتکی ادامه داد: طرح بزرگ ریشه کنی بی سوادی قرآنی در سطح استان زنجان در حال برگزاری است و انتظار می رود با هماهنگی همه هیئات مذهبی شاهد ریشه کن شدن بی سوادی قرآنی در هیئات مذهبی استان باشیم.