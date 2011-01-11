اعتراض مردم آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست مطبوعاتی هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اعتراضات صورت گرفته در آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب و تاکید مراجع بر پیگیری این موضوع تصریح کرد: موضوع ممنوعیت حجاب در آذربایجان یک مسئله کاملا داخلی است و اعتراضات به ممنوعیت حجاب با توجه به اینکه ملت آذربایجان مسلمان و متدین هستند عکس العمل کاملا طبیعی در داخل این کشور است.

وی ادامه داد: امیدواریم مقامات آذربایجان با درایت و هوشیاری اجازه ندهند کسانی که نسبت به استقلال آذربایجان در حال توطئه هستند از این موضوع سوء استفاده کنند چون جریاناتی به دنبال برهم زدن استقلال آذربایجان هستند.

مهمانپرست تاکید کرد: مردم آذربایجان با توجه به تدینی که دارند تحرکاتی نسبت به ممنوعیت حجاب دارند که درایت مسئولان این کشور می تواند راهگشا باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص درخواست سفیر کره از رئیس مجلس شورای اسلامی برای نقش آفرینی ایران در مناقشه دو کره اظهار داشت: تنشهایی که در آسیا به وجود می آید مورد قبول هیچ کشوری در آسیا نیست و همه به دنبال صلح و ثبات هستند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی همکاری برای ایجاد صلح و ثبات در آسیا را دارد و از ظرفیت خود در این زمینه استفاده می کند.

مهمانپرست افزود: اگر چنین استقبال و زمینه ای باشد ما تلاش می کنیم تا در آسیا آرامش حاکم باشد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی اعلام کرد: مذاکرات ایران و 1+5 اول و دوم بهمن در استانبول برگزار می شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در رابطه با حضور کشورهایی غیر از ایران و 1+5 در اجلاس استانبول گفت: تا کنون هیچ یک از طرفین به چنین موضوعی اشاره نکرده اند.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با وضعیت علی اکبر صالحی در سازمان انرژی اتمی بیان داشت: صالحی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه معرفی شده و امیدواریم سریعتر رئیس جمهور نسبت به معرفی فرد نهایی که به احتمال زیاد آقای صالحی باشد اقدام کند.