مقابل استقلال پروين بايدحرف اول وآخر رادرمسائل فني بزند

محمد پنجعلي كاپيتان سابق تيم فوتبال پرسپوليس با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: بارروحي - رواني اين مسابقه به حدي است كه همواره مسائل فني را تحت تاثير قرارمي دهد وبه همين دليل است كه دربازيهاي گذشته هيچگاه شاهد بازي خوبي ازسوي اين دوتيم نبوديم.

پنجعلي درباره شرايط رويارويي دوتيم درديدارروزجمعه اظهارداشت: با توجه به پيروزيهايي كه دوتيم درديدارآخرخود مقابل شموشك وپاس بدست آوردند هردوتيم ازنظرروحي درشرايط مناسبي قرار دارند وهرتيمي كه بتواند فشارهاي روحي اين بازي را ازخودش دوركند تيم پيروزاين ديدارخواهد بود.

كاپيتان سابق پرسپوليس درمورد اينكه بسياري معتقدند شانس پرسپوليس براي پيروزي دراين ميدان كمتر ازاستقلال است، اظهار داشت: من دربازيهاي زيادي رودرروي استقلال بازي كردم ومعتقدم اين بازي شرايط خاص خودش را دارد وقبل ازبازي نمي توان گفت كدام تيم شرايط بهتري دارند. روزهايي بوده كه استقلال ازنظر نفري وشرايط تيمي وضعيت مطلوبي داشته اما مقابل پرسپوليس بازي را واگذار كرده وعكس اين وضعيت هم وجود داشته است، بنابراين نمي توان هيچ تيمي را دراين مسابقه از پيش باخته تصور كرد.

وي درمورد نقش علي پروين درموفقيت پرسپوليس دراين ديدارگفت: بنظرمن سوبل هنوزشناخت لازم را ازبازيكنان ندارد وبه همين دليل پروين بايد بعنوان مديرفني مسائل تيم را در اين مسابقه زيرنظربگيرد وبا آشنايي كه ازچنين مسابقاتي دارد هدايت پرسپوليس را دراين بازي برعهده بگيرد.

پنجعلي درپايان درمورد پيش بيني نتيجه اين مسابقه اظهارداشت: پيش بيني من اين است كه اين بازي با تساوي به پايان خواهد رسيد.