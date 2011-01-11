مسیل باختر در شرق تهران نور پردازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک جعفریان با اعلام این مطلب گفت: بر همین اساس 450 عدد پایه چراغ از حد فاصل پل گردان تا ابتدای پل نصب شد که جلوه مناسبی در شب ایجاد نموده و همچنین رضایت ساکنین محله را به همراه آورده است.

وی با اشاه به اینکه مسیل باختر اینکه مسیل باختر یکی از راههای دسترسی جنوب شرق تهران به بزرگراههای غربی است عنوان داشت: طرح ساماندهی مسیل باختر به منظور روان سازی تردد خودروها و کاهش بار ترافیک، ایجاد منظر مناسب شهری و تفرجگاه به منظور گذراندن اوقات فراغت شهروندان در شرق تهران به اجرا در آمده است.

جعفریان به کاشت نهال و چمن کاری اطراف مسیل باختر اشاره کرد و افزود: شهرداری منطقه 8 با کاشت 500 اصله نهال، 1200 متر مربع چمن و 2000 اصله درختچه در فضایی به ابعاد 200 متر مربع از انواع ژونی پروس و بربریس توانسته است رضایت شهروندان را جلب کند.

وی گفت: همچنین به منظور پر کردن اوقات فراغت شهروندان معابر گلبرگ شرقی - حد فاصل خیابان دردشت تا خیابان خاور مجهز به میزهای شطرنج شد.

قائم مقام شهردار منطقه 8 افزود: با توجه به استقبال شهروندان از نصب وسایل ورزشی در معابر و بوستانها، 5 میز شطرنج مناسب در خیابان گلبرگ شرقی نصب شد.