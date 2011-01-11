محمد جعفری- معاون پژوهشی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: دانشگاه تهران در حال تدوین آئین‌نامه‌ای است تا پایان‌نامه‌ها در راستای نیازهای کشور باشند و بخشنامه‌ای نیز به کلیه پردیس‌ها و دانشکده‌ها ابلاغ شده تا دانشجویان بر روی موضوعی بدون ارتباط با نیازهای کشور کار نکنند.

وی افزود: از زمان ابلاغ این بخشنامه مقرر شد دانشگاه دیگر بودجه‌ای را به پایان‌نامه‌ها اختصاص ندهد مگر اینکه پایان‌نامه در راستای هدفمند شدن و نیازهای کشور باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه نیازها و اولویت‌های تحقیقاتی کشور چگونه در دسترس دانشجویان قرار می‌گیرد تا آنها موضوع و تحقیقات مرتبط با پایان‌نامه‌شان را بر اساس این نیازهای انجام دهند نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی نیازهای تحقیقاتی اولویت‌دار را تعیین می‌کنند البته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در حال تهیه این نیازها است. دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران نیز یک سری از اولویت‌ها را تعیین می کنند.

جعفری افزود: مقرر شده بر اساس تخصصی که اساتید در گروه‌های مختلف آموزشی دارند، پایان نامه‌ها در راستای نیازهایی که استاد بر حسب تخصص‌اش دارد و نیاز کشور است، سوق داده شود.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران اضافه کرد: هر چند دانشگاه تهران به لحاظ جامعیت‌اش در حال تدوین آئین نامه‌ای برای هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها است اما انتظار می‌رود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز آئین‌نامه‌ای برای هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ کند.