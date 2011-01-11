جاده یاسوج به بابامیدان با حضور وزیر راه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، وزیر راه که قرار بود دیروز برای افتتاح جاده یاسوج به بابامیدان به این شهر سفر کند به دلیلی سانحه هوایی ارومیه سفر خود را لغو کرد و امروز برای افتتاح این جاده به یاسوج سفر کرد.

بهبهانی که با پرواز تهران به شیراز و پیمودن مسیر زمینی شیراز به یاسوج به این شهر سفرکرده بود، پس از افتتاح این محور مهم ارتباطی به تهران بازگشت.

جاده ملی یاسوج به بابامیدان یکی از بزرگترین و در عین حال سخت ترین پروژه های راهسازی کشور محسوب می شود که پس از 17 سال از آغاز عملیات احداث آن، به بهره برداری رسید.

این جاده از ابتدای سال جاری زیر بار ترافیک رفت و در تابستان امسال نیز به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت واکنون با رفع برخی نواقص از جمله روشنایی تونلها و دیوارسازی کنار جاده، به دست وزیر را ه به صورت رسمی افتتاح شد.

مدیر کل اداره راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این مسیر دو گردنه کوهستانی و بیش از180 پیچ تند و خطرناک حذف شده است.

منوچهر حبیبی افزود: این جاده 47 کیلومتر طول دارد و در آن 9 دهنه تونل به طول ‎4.5 کیلومتر و بیش از ‎ 137 پل و ابنیه فنی احداث شده است.

مدیر کل اداره راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: یکی از بزرگترین تونلهای کشور به طول دو هزار و ‎10متر در این مسیر قرار دارد.

حبیبی تصریح کرد: این پروژه چهار برابر هزینه احداث جاده‌ در دیگر استانها هزینه در بر داشته و بیش از یک هزار میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

وی یادآور شد: این محور فاصله بندر بوشهر و سایر شهرهای جنوبی به اصفهان و مرکز کشور را 200 کیلومتر کاهش داده است.