بهشت تمرین هنرمندان تئاتر در حال تخریب است!

به گزارش خبرنگار مهر، اداره برنامههای تئاتر ساختمانی قدیمی است که طی سالهای گذشته تنها جایگاه تمرین گروههای نمایشی مختلف است که آثار خود را در جشنوارهها و سالنهای تئاتری به صحنه میبرند. با ورود به این ساختمان قدیمی و سر زدن به هر کدام از سالنهای آن گویی قدم در مکانی قدیمی واقع در دور افتاده ترین نقاط کشور گذاشتهاید. ساختمانی که حتی با قدم زدن چند نفر به صورت همزمان لرزه بر تمام اندامش میافتد.
با وجود فرسودگی و نیاز شدید به بازسازی و تعمیر اساسی، اداره برنامههای تئاتر کمترین فرصت را برای نفس کشیدن دارد و همه روزه از اولین ساعات صبح تا پایان روز پذیرای گروههای تئاتری است. هنرمندان تئاتر هم به دلیل نبود مکانهای تمرین تئاتر به اجبار به سمت اداره برنامههای تئاتر میآیند و از آن استفاده میکنند.
مدیران تئاتر با وجود اینکه از فرسودگی شدید اداره برنامههای تئاتر مطلع هستند اما طی سالهای گذشته عملکرد جدی و مناسبی در خصوص تعمیر و بازسازی ساختمان تمرین هنرمندان تئاتر انجام ندادهاند. تنها بازسازی انجام شده که در حد ترمیم دیوارها، راهروها و درهای ورودی سالنها بوده توسط مدیران اداره برنامههای تئاتر انجام شده است.
این در حالی است که ساختمان قدیمی اداره تئاتر به لحاظ مقاوم سازی نیازمند رسیدگی جدی است و احتمال وقوع فاجعهای برای اهالی تئاتر در صورت توجه نکردن به این مقوله وجود دارد. مریم معترف که در حال حاضر مدیریت اداره تئاتر را بر عهده دارد چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر از تصمیم جدی برای تعمیر و بازسازی اداره تئاتر خبر داد.
وی اعلام کرد با اجاره کردن مکانی دیگر تمرینات هنرمندان تئاتر به صورت موقت به مکان جدید استیجاری منتقل میشود تا به صورت جدی و اساسی ساختمان اداره تئاتر تعمیر شود. اما متأسفانه اداره کل هنرهای نمایشی اقدام مناسبی در این خصوص انجام نداده و این در حالی است که مدیر اداره تئاتر گفته است که دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها در انتظار انتقال اداره تئاتر به فضایی جدید است تا مقاوم سازی و تعمیر اساسی ساختمان فرسوده اداره تئاتر را آغاز کند.
معترف در تازهترین گفتگوی خود با خبرنگار مهر تأکید کرد: ما تلاش خود را کردهایم و در انتظار اجاره مکانی موقت توسط مرکز هنرهای نمایشی هستیم. تخصیص بودجه و برنامه ریزی لازم برای تعمیر و مقاوم سازی اداره تئاتر از دست من خارج است و اقدامی است که باید از سوی مرکز هنرهای نمایشی و دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شود.
اینکه فضای تمرین در کیفیت تولید و اجرای یک اثر نمایشی تأثیر بسزایی دارد امری است غیر قابل انکار اما صحبت درباره وضعیت ساختمان اداره تئاتر از کیفیت تولید و اجرای نمایش گذشته و دیگر امنیت هنرمندان و عوامل حاضر در این ساختمان قدیمی مطرح است.
گویا قطعه گمشده عملکرد مدیران و مسئولان تئاتری برنامه ریزی و بررسی و رسیدگی به مشکلات تئاتر به صورت جدی و فوری است. شاید با تخصیص بودجه برخی فعالیتهای سفارشی و یا برگزاری جشنوارههای متعدد تئاتری که برخی از آنها تنها محلی برای خرج بودجه است، بتوان اقداماتی اساسی نظیر مقاوم سازی و تعمیر اداره برنامههای تئاتر را انجام داد.
طی سالهای گذشته بر داشتهها و امکانات حرفهای تئاتر ایران افزوده نشده پس سعی کنیم داشتههای کنونی خود را هم از دست ندهیم.
ساختمان اداره برنامههای تئاتر که دیگر فرسودگی در ظاهر و باطن آن پیداست به عنوان تنها فضای تمرین تئاتر حرفهای ایران همچنان در انتظار بازسازی و تعمیر اساسی است.
به گزارش خبرنگار مهر، اداره برنامههای تئاتر ساختمانی قدیمی است که طی سالهای گذشته تنها جایگاه تمرین گروههای نمایشی مختلف است که آثار خود را در جشنوارهها و سالنهای تئاتری به صحنه میبرند. با ورود به این ساختمان قدیمی و سر زدن به هر کدام از سالنهای آن گویی قدم در مکانی قدیمی واقع در دور افتاده ترین نقاط کشور گذاشتهاید. ساختمانی که حتی با قدم زدن چند نفر به صورت همزمان لرزه بر تمام اندامش میافتد.
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