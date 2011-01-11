کاوه ایمانی به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلمهای سینمایی "پرستوهای عاشق" به کارگردانی فریال بهزاد، "پرندهباز" به کارگردانی عطاالله سلمانیان، "شبکه" ساخته ایرج قادری و "آخرین سرقت" به کارگردانی پدرام علیزاده را انجام دادهام که احتمالا در جشنواره فیلم فجر روی پرده میروند.
وی ادامه داد: این روزها مشغول تدوین فیلم سینمایی "سرخابی" به کارگردانی محمد آهنگرانی هستم، امسال فیلمهای مختلف از گونههای متفاوت را تدوین کردم که برایم تجربه جذابی بود، در کنار فیلمهای سینمایی، تدوین فیلم تلویزیونی "علفزار" به کارگردانی محمدعلی طالبی را هم انجام دادم.
کاوه ایمانی تدوین فیلمهای سینمایی "روز سوم"، "همبازی"، "توفیق اجباری"، "تولدی دیگر" و... را در کارنامه دارد.
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