امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمانهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم امضای این تفاهمنامه که صبح امروز در محل ساختمان شماره 2 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انجام رسید، ابتدا حسین باقری رئیس سازمان مدیریت بحران انعقاد این تفاهمنامه را براساس قانون اساسی و همچنین قانون تشکیل سازمان مدیریت و بحران عنوان کرد و گفت: در بیش از 5 بند از قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران استفاده از توانمندی نیروهای مسلح تصریح شده است.

وی تاکید کرد: براساس این تفاهمنامه توانمندی نیروهای مسلح که فراتر از کارگروه‌های مدیریت بحران و همچنین در حد دستگاه‌های اجرایی کشور در تجربه و علم و فناوری است استفاده خواهد شد و همچنین با پیش‌بینی‌هایی که در جزئیات این تفاهمنامه مورد توجه قرار می‌گیرد نیروهای مسلح از قبل نسبت به وظایف خود در شرایط بحران واقف و هماهنگ خواهند بود.

وی با اشاره به توانمندی‌های مخابراتی، مهندسی و ... نیروهای مسلح گفت: این توانمندی‌ها بیش از کل توانمندی پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی کشور است و باید برای استفاده بهینه از آن نقش نیروهای مسلح در بحران از پیش سازماندهی شود.

باقری در پایان تصریح کرد:‌ براساس این تفاهمنامه آیین‌نامه همکاری میان نیروهای مسلح و مدیریت بحران کشور به زودی تعریف و تدوین خواهد شد.

در ادامه این مراسم سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل شرایط بحران را در کل به دو بخش تقسیم کرد و گفت: بخش نخست شرایط حاد و فراگیر است که کنترل از اختیار دولت خارج و نیروهای مسلح در این شرایط کنترل اوضاع را به دست می‌گیرند همانند سیل پاکستان و بحران‌هایی که خود دولت نیز قادر به مهار آن است و نیروهای مسلح فقط به دولت برای مهار بحران کمک می کنند.

وی افزود:‌ تفاهمنامه‌ای که امروز میان سازمان پدافند غیرعامل به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح یعنی ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی با سازمان مدیریت بحران امضا می‌شود برای بحران‌هایی از نوع دوم بوده و جهت کمک به دولت این تفاهمنامه به امضا می رسد.

وی اعلام کرد که براساس این تفاهمنامه نیروهای مسلح در زمان طلایی بحران وارد به مقوله کمک رسانی به دولت می‌شوند و بنا شد این همکاری در سه سطح به انجام رسد.

وی این سه سطح را حضور در حادثه بدون مجوز از مرکز و تنها منوط به اعلام نیاز فرمانداران و استانداران، بخش دوم آمادگی‌های دایمی برای امدادرسانی مثل بالگرد، بیمارستان صحرایی و ... و سطح سوم در زمینه بازسازی مناطق بحران زده عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به توانمندی‌های گسترده نیروهای مسلح در زمینه امدادرسانی و کنترل بحران گفت: در همه کشورها مجموعه‌ای از توانمندی‌های اورژانسی در نیروهای مسلح وجود دارد که در شرایط بحران می‌تواند با عکس العمل مناسب مهار بحران را در اختیار گیرد.