12 هزار واحد صنفی گلستان تمام شماری شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور قلیچ لی صبح سه شنبه در نشست این اداره کل افزود: این طرح تمام عرضه کنندگان کالا در استان را به طور کامل تحت پوشش قرار داد که متاسفانه بیش از 50 درصد واحدهای صنفی استان حداقل یک قلم کالای غیر استاندارد در لیست کالاهای مورد عرضه خود داشته اند.

این عضو ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان اظهار داشت: این طرح در سال جاری از نیمه دوم دی ماه توسط تیم های بازرسی متشکل از کارشناسان استاندارد و بازرسان تعزیرات آغاز شده است.

وی گفت: طرح طاها مخفف طرح اجرای هماهنگ استاندارد است و هدف از اجرای آن استاندارد سازی، حفظ سلامت و ایمنی جامعه از طریق کنترل کیفیت اقلام موجود در بازار، اعتماد سازی و توجه جامعه به کیفیت مطلوب محصولات است.

قلیچ لی بیان داشت: این طرح که از سال 84 توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برنامه ریزی و توسط ادارات کل تابعه در تمام استانها اجرا شده است طی سالهای اخیر با شدت و جدیتی مضاعف نسبت به سالهای اولیه اجرا و پیاده سازی شده است.

وی اظهار داشت : با اجرای این طرح تمام واحدهای صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری از لحاظ کیفیت عرضه کالا و خدمات استاندارد مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرند که در راستای سیاست برون سپاری بخش اعظم آن به آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده واگذار شده است.

دبیر شورای استاندارد استان افزود: با توجه به هدفمند شدن یارانه ها و لزوم افزایش نظارت بر واحدهای صنفی امسال تمهیدی اندیشیده شده است که توان اجرایی تیم های بازرسی افزایش یابد و به همین دلیل از کارشناسان تعزیرات جهت حضور در تیم های بازرسی و سرکشی به واحدهای صنفی دعوت شده است تا علاوه بر افزایش صحت و دقت بازرسی، سرعت عمل در رسیدگی به وضعیت واحدهای صنفی متخلف نیز افزایش یابد.