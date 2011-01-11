ابزار همدردی حجت الاسلام حسنی با مردم ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام غلامرضا حسنی در آیین تشیع پیکر 77 تن از جان باختگان سانحه هوایی ارومیه که صبح سه شنبه در میدان انقلاب ارومیه با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد طی سخنانی با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید گفت: سانحه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری تهران - ارومیه که کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان عزیز را به دنبال داشت، موجب تاسف و تاثر شدید تمامی هموطنان به ویژه مردم استان آذربایجان غربی شد.

وی با دعوت تمامی خانواده های جان باختگان این سانحه به صبر و بردباری بیان داشت: غم از دست رفتن عزیزان با عرض تسلیت و برگزاری آیین های بزرگداشت قابل جبران نیست ولی در عین حال با توکل به خداوند متعال می توان محنت و اندوه از دست دادن هموطنان را تحمل کرد.

حجت الاسلام حسنی در ادامه با عرض تسلیت این حادثه جانسوز به محضر مقام معظم رهبری، بازماندگان و عموم مردم شریف استان، برای خانواده‌های آنان آرزوی صبر جمیل و رحمت و مغفرت الهی برای جان‌باختگان و شفای عاجل برای مصدومان این حادثه از خداوند متعال مسئلت کرد.

استاندار آذربایجان غربی در نیز مراسم طی سخنانی با اشاره به جزئیاتی از این سانحه هوایی گفت: مسئولان، نیروهای امدادی و انتظامی به همراه سایر مسئولان بلافاصله در محل حادثه حاضر و به نحو احسن به امداد رسانی پرداختند.

وحید جلال زاده با تسلیت در گذشت تعدادی از هموطنان و هم استانی ها در سانحه هوایی ارومیه، با بازماندگان آنان ابراز همدردی کرد و افزود: پیام تسلیت رئیس جمهورو مسئولان ارشد نظام اسلامی و پیام های تسیلت مسئولان خارجی موجب التیام آلام بازماندگان این سانحه شده است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به مجروحیت 27 تن از هموطنان در این سانحه هوایی گفت: در حال حاضر تمامی اکیب های امدادی ودرمانی استان با تمام تجهیزات به صورت آماده باش در حال خدمات رسانی به مجروحان این سانحه هستند.

رسول خدابخش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه که در این سانحه همسر و تنها فرزند پسر خود را از دست داده است طی سخنانی با تقدیر از تلاشهای مسئولان در امداد رسانی مناسب در این سانحه هوایی گفت: بلافاصله پس از شنیدن خبر مرگ همسر و تنها فرزند پسر خود نماز شکر بجا آوردم چرا که این حادثه را نوعی امتحان الهی می دانم.

وی با ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان این سانحه هوایی خواستار صبر و بردباری از سوی خانواده های داغدار شد.

اجرای موزیک و سرود توسط گروه موزیک ارتش لشکر 64 ارومیه، مراسم نوحه خوانی از دیگر بخش های این مراسم بود.

در خاتمه این آیین پیکر 77 تن از جان باختگان این حادثه هوایی در دوش مردم داغدار ارومیه به سمت باغ رضوان تشیع شد.

پیکر 27 تن از جان باختگان که اهل شهرستان ارومیه هستند درباغ رضوان ارومیه و پیکر 50 تن از هموطنان دیگر برای خاکسپاری به زادگاهشان منتقل می شود.

