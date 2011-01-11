"قیام مختار" در فضای مجازی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان با انتشار ویژه‌نامه الکترونیکی "قیام مختار" به بررسی ابعاد مختلف بزرگترین خونخواهی واقعه کربلا پرداخته است.

این ویژه‌نامه همزمان با پخش سریال مختارنامه تهیه شده و با ارائه مطالبی در خصوص ابعاد مختلف این قیام عظیم، به بررسی و تحلیل زندگی مختار ابوعبید ثقفی و جنبشهای علوی هم عصر با مختار اختصاص دارد.

فایل‌های صوتی و تصویری از تیتراژ سریال، گفتگوهایی درباره سریال و شخصیت جناب مختار و... همراه با این ویژه‌نامه منتشر شده و در دسترس کاربران قرار دارد.

این ویژه نامه از طریق نشانی اینترنتی www.tebyan.net قابل دسترسی است .