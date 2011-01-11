تصویر حیوانی که در آلمان به شهرت رسید/ ستاره ای که چشمهایش چپ است

به گزارش خبرگزاری مهر، این جاندار کیسه دار تا کنون الهام بخش ساخت یک عروسک و یک موسیقی آنلاین بر روی یوتیوب شده و در شبکه های اجتماعی 65 هزار نفر طرفدار دارد.

این "اوپاسوم" به همراه خواهرش در آمریکا رها شده بودند و در ماه می به باغ وحشی در آلمان انتقال داده شدند. هایدی جدیدترین جانداری است که پس از "پل"، هشت پای پیش گو که به خاطر پیش گوییهایش درباره نتایج رقابتهای جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید در رسانه های آلمانی مورد توجه قرار گرفته است.

هایدی دو و نیم ساله هنوز در باغ وحش لیپزیگ به نمایش گذاشته نشده است اما پس از اینکه گزارشگر یکی از نشریات آلمانی به این باغ وحش رفته و از او عکس گرفت، تصاویر منتشر شده از او توجه بسیاری را به خود جلب کرد تا حدی که یک گروه موسیقی با الهام از او شعری نوشته و آن را اجرا کردند.

مقامات باغ وحش اختلال چشمهای هایدی را با تغذیه بد او در زمانی که سرگردان بوده است و یا وزن بالایش در ارتباط می دانند. با این حال چپ بودن چشمها برای این اوپاسوم مشکلی به وجود نمی آورد زیرا این جانداران شبها به فعالیت می پردازند و راه را با استفاده از بینی خود پیدا می کنند.

باغ وحش لیپزیگ استقبال رسانه ها از هایدی را برنامه ریزی نشده و شگفت انگیر خوانده است و قصد دارد وب سایتی را برای او راه اندازی کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، پیش از هایدی و در سال گذشته "پل پیشگو" در مرکز حیات دریایی اوبرهاوزن و در سال 2007 توله خرس قطبی به نام "نات" در باغ وحش برلین به ستاره های بین المللی تبدیل شده بودند.