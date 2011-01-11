به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح سهشنبه در حاشیه افتتاح ساختمان جدید فرماندهی نیروی انتظامی استان قم در گفتگو با خبرنگاران از رونمایی پلیس فضای مجازی در هفته آینده خبر داد و گفت: این طرح ابتدا در تهران و در مراحل بعدی در کلان شهرها و سپس در کل کشور راه اندازی میشود.
وی تصریح کرد: تقویت کشور در حوزه فضای مجازی و پلیس مجازی حوزه جدیدی است که باید مد نظر قرار گیرد و این یکی از ضرورتهای عصر حاضر است.
احمدی مقدم ادامه داد: پس از اعلام مصوبه دولت به نیروی انتظامی، ما مأموریت خود را آغاز کردیم و برای راه اندازی پلیس فضای مجازی ابتدا دبیرخانه آن تاسیس شد و شرح وظایف در رابطه با نقش این پلیس تخصصی نوشته و بودجههای آن نیز پیش بینی شد.
فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند رو به رشد جرایم فضای مجازی در کشور بیان داشت: در این حوزه جرایم زیادی از جمله مداخله در حریم خصوصی مردم با وسعت بسیار زیادی میتواند صورت گیرد که این یک ضرورت است که نیروی انتظامی در این حوزه ورود و برخورد جدی داشته باشد.
وی با اشاره به پیچیدگی و گسترش جرایم رایانهای در فضای مجازی و به دلیل تنوع و ابزارهای مختلفی که در این فضا وجود دارد، فعالیت در خصوص آن را نیازمند کار دقیق دانست وتصریح کرد: نیروی انتظامی تا کنون جرایم زیادی را در فضای مجازی کشف کرده است و با توجه به روند رو به گسترش این جرایم تعلل در این کار خسارات بسیاری را برای کشور به همراه خواهد داشت.
احمدی مقدم با بیان اینکه تمام تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شده است، تصریح کرد: پلیس بینالمللی کارگاههای آموزشی را در این راستا برگزار کرده است که مسئولان ما نیز در آنها حضور یافتند و همچنین از نزدیک از کشورهای مختلف بازدید کرده و با روند اجرایی کار آشنا شدهاند.
وی بر استفاده از کارشناسان و داشتن رویکرد علمی در این کار تاکید کرد و افزود: امروز همه ابعاد کار برای ما مشخص شده است و نیروی انتظامی از منابع انسانی خوبی نیز بهره میبرد و همچنین با توجه به ضرورت کار علمی در این حوزه، ما از ظرفیت خوب دانشگاهها و متخصصان نیز استفاده خواهیم کرد.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کشور از رونمایی پلیس فضای مجازی در هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح سهشنبه در حاشیه افتتاح ساختمان جدید فرماندهی نیروی انتظامی استان قم در گفتگو با خبرنگاران از رونمایی پلیس فضای مجازی در هفته آینده خبر داد و گفت: این طرح ابتدا در تهران و در مراحل بعدی در کلان شهرها و سپس در کل کشور راه اندازی میشود.
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