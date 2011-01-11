جابجایی 13 میلیون مرسوله توسط اداره پست استان قزوین

اکبر پور مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: خوشبختانه بستر استفاده دستگاههای دولتی از امکانات پست در استان فراهم شده و مدیران دستگاههای دولتی و نهادهای اجرایی استان می توانند با بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های این اداره کل از امکانات موجود برای فعالیتهای خود استفاده بیشتری کنند.



پورمظاهری یادآورشد: براساس مصوب هیئت وزیران همه ادارات ضمن پرهیز از خود پستچی گری، این وظیفه را می توانند برعهده پست بگذارند و از خدمات این شرکت بهره مند شوند.

وی افزود: اداره کل پست استان برای جلوگیری از موازی کاری و کاهش هزینه ها زمینه عقد قرارداد با تمامی دستگاههای اجرایی استان را برای ارائه خدمات و ارسال مرسولات پستی در کمترین زمان ممکن فراهم کرده که انتظار داریم مدیران دستگااهای اجرایی از آن استقبال کنند.

مدیرکل پست استان تصریح کرد: وظیفه جمع آوری، ارسال و ارائه خدمات مرسولات پستی ادارات بر اساس تبصره 40 قانون توسط این اداره کل انجام و در پایان هر ماه نیز هزینه آن دریافت می شود.

پورمظاهری با اشاره به اینکه در عصر ارتباطات خوشبختانه شاهد همکاری مناسب دستگاههای اجرایی استان قزوین با اداره کل پست هستیم افزود: هم اکنون علاوه بر ارسال نامه و مرسولات پستی ادارات، ارائه برخی خدمات از جمله خدمات پست بانک، مخابرات، تمدید دفترچه های خدمات درمانی، ثبت نام دانشگاهی روستائیان و ابلاغ اوراق دادگستری توسط اداره کل پست استان صورت می گیرد.

وی به ارائه خدمات این اداره کل در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: توزیع کالابرگ نفت سفید و گاز مایع، توزیع یارانه های نقدی روستائیان و ثبت نام آنان جهت دریافت یارانه های نقدی تاکنون توسط دفاتر خدمات روستایی (ict) انجام شده است.

پور مظاهری کنتورخوانی و توزیع قبض آب روستایی به همراه ارائه خدمات گذرنامه و نظام وظیفه را از برنامه های آینده اداره کل پست استان قزوین اعلام کرد.

اداره کل پست استان قزوین در9 ماه نخست امسال نزدیک به 13میلیون مرسوله پستی را جابجا کرده است.