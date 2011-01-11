امام جمعه گرگان با خانواده اولین اهداء کننده عضو این شهر دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیرمحمد قاسمی نوجوان 16 ساله ای که ماه قبل براثر سانحه تصادف دچار مرگز مغزی شده بود و خانواده اش، اعضاء قابل پیوندش رابه 18 بیمار نیازمند اهداء کردند.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر سه شنبه در دیدرا با خانواده این نوجوان افزود: مرگ نابهنگام جوانی همچون جوان شایسته و دلبند برای شما و بلکه برای همه آشنایان سخت و دشوار است، اما آنچه که علاوه بر صبر می تواند تسکین آلام شما باشد احیاء و کمک عضوی از اعضاء آنمرحوم به انسانهای نیازمند بود که اکنون شما بجای یک پسر 18 فرزند دارید که همیشه دعا گوی شما و آن عزیز خواهد بود.

در ادامه امام جمعه گرگان ایثار این خانواده را موجب تسکین دردهای این خانواده برشمرد و از خداوند صبر جمیل و اجر جیل برای آنان خواستار شد.

پدر و مادر امیرمحمد، رضایت خدا و نجات جان همنوعان را دلیل اهدای اعضای بدن فرزند مرحومش اعلام کردند.



امیرمحمد قاسمی " نوجوان 16 ساله، چند بیمار نیازمند به زندگی بازگشتند.

وی براثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود و با رضایت خانواده، اعضایش به بیماران نیازمند اهداء شد.



قلب، کبد و کلیه از جمله اعضای امیر محمد بود که به بیماران نیازمند اهداء شد.