4700 پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با 77 هزار بازرسی چهار هزار و 700 واحد صنفی به علت تخلف اقتصادی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با اشاره به شناسایی پنج هزار و 200 عنوان تخلف از واحدهای صنفی استان، بیان داشت: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده 126 میلیارد ریال بوده که جهت صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی مواد لبنی، مواد پروتئینی، میوه جات، غلات و حبوبات، خرما، قند و شکر، روغن نباتی، پودر شوینده، نهاده های دامی و مصالح ساختمانی را اهم موضوعات مورد تخلف عنوان کرد.

به گفته اسکندری همچنین در طول اجرای این طرح دو هزار و 500 گزارش از سوی مردم دریافت و پس از بررسیهای لازم نتایج گزارشات به مردم اعلام شده است.