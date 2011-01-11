سینما در تحقق انسان شهری و شهر انسانی موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه آبادی به اهمیت سینما در جامعه اشاره کرد وگفت: سینما یکی ازمهمترین ابزار تاثیرگذاری در جامعه بوده و از این هنر- رسانه می توان در جهت ایجاد آرمان شهری اجتماعی استفاده کرد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، افزود: یکی ازمهمترین کارکردهای سینما انتقال و ترویج فرهنگ صحیح شهرنشینی است و باید به این امر اهتمام ورزید. رفتارهای اجتماعی و مناسبات ها بین مردم می تواند از جمله موضوع هایی باشد که با استفاده از سینما درجامعه به بهترین نحو ممکن ماندگار شود.

معاون امورهنری وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی به ارتباط نزدیک مخاطب با سینما و تلویزیون اشاره کرد و ادامه داد: سینما به دلیل ارتباط خوبی که با مخاطب دارد در پدید آوردن شرایطی که هنجارهای اجتماعی در رفتارهای مردم بصورت نهادینه بروز و ظهور داشته باشد، منشاء اثر است و باید به این هنر در کشور بیش از گذشته بها داد.

وی افزود: سینما در تحقق "انسان شهری و شهرانسانی" کارکرد ویژه ای دارد از این رو باید توجه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های سینمایی درمقوله فرهنگسازی داشته باشیم.

شاه آبادی درادامه به نگاه دقیق سینما وارتباط به نقش خانواده ها در اجتماع اشاره کرد و یادآور شد: پرداختن به موضوع خانواده وآیین های سنتی و دینی در سینمای ایران نیاز امروز جامعه است و بهتر آنکه این امر در آثار ارایه شده به جشنواره فیلم شهر دیده شود.

وی ادامه داد: رعایت حقوق شهروندی مرتبط با کانون خانواده و حوزه های مرتبط با این نهاد اجتماعی از دیگر موضوع هایی است که در سینمای اجتماعی دیده شود.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت : این خانواده ها هستند که اجتماع را به وجود می آورند ، جامعه نیازمند احترام متقابل شهر و شهروندان در رعایت حقوق متقابل است. جامعه از تشکلی بنام خانواده تشکیل می شود از این رو نیازهای فرهنگی و اجتماعی این نهاد باید درسینمای ایران پاسخ داده شود.

وی به رابطه ای که درسالهای اخیرخانواده ها با سینما برقرار کرده و منجربه اثرگذاری بیشتر این عرصه درجامعه شده اشاره کرد و ادامه داد: ازاینرو باید از فرصت ایجاد شده استفاده کرد و آموزه های جدیدی را در میان مردم ترویج کرد . سینما و تلویزیون می توانند از طریق یادشده برای یادآوی فرهنگ آیینی و سنتی قدمی موثر بردارند.

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" ، اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار می شود.