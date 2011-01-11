مصطفی خرامان دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان درباره جزئیات این مراسم به خبرنگار مهر گفت: پنجشنبه 23 دی ماه از ساعت 17 تا 20 سیزدهمین سالگرد تاسیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با حضور چهره‌های ادبی حوزه کودک و نوجوان در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: از سال گذشته بخش ویژه تجلیل از یکی از پیشکسوتان ادبیات کودک ایران در جشن سالگرد گنجانده شده که سال پیش از فریدون عموزاده‌خلیلی قدردانی به عمل آمد و امسال نیز احمدرضا احمدی تجلیل می‌شود .در همین رابطه ابراهیم حقیقی کلیپی درباره زندگی این شاعر و نویسنده مطرح کشورمان ساخته که در جشن سالگرد به نمایش درخواهد آمد.

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با اشاره به اینکه کلیپ دیگری درباره انجمن و فعالیت‌های آن هم ساخته شده است، بیان کرد: چند آیتم نمایشی هم توسط اعضای انجمن تدارک دیده شده است که گروه نمایش این روزها مشغول تمرین هستند. موضوع این آیتم‌های نمایشی با نگاهی به آثار احمدرضا احمدی شکل گرفته است.

خرامان اضافه کرد: از چهره‌های سرشناس ادبی و اعضای انجمن دعوت شده در این جشن حضور یابند و چند سخنرانی توسط افرادی چون افسانه شعبان نژاد، فریدون عموزاده خلیلی، جواد محقق، مسعود کیمیایی، داوود رشیدی، مهدی حجوانی و دیگران در نظر گرفته شده است.

این نویسنده کودک در پایان اشاره کرد: اگر حال آقای احمدی مساعد باشد حتما در مراسم حضور می‌یابند و در غیر این صورت شاید نماینده‌ای از سوی ایشان حاضر شود.