طرح ملی رحمت برای بانوان استان اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خدیجه جعفری اصل پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مسایل و مشکلات بانوان شهرستان پارس آباد اظهار داشت: اجرای این طرح با محوریت آموزش زنان شاغل و خانه دار تا پایان امسال ادامه می یابد.

وی اضافه کرد: با اجرای طرح رحمت، زنان شاغل و خانه دار در کارگاه ها و محل کار خود در دوره های آموزش مهارت زندگی شرکت می کنند.

مشاور استاندار اردبیل به نقش این دوره ها در ارتقای سطح آگاهی بانوان در زمینه همسرداری و تربیت صحیح فرزند اشاره کرد و افزود: برای بانوان شرکت کننده در این کارگاه ها گواهی نامه پایان دوره اعطا خواهد شد.

وی توسعه مشاغل خانگی زنان را از برنامه های مهم دولت برشمرد و تصریح کرد: گسترش مشاغل خانگی یکی از نیازهای مهم جامعه در حوزه زنان بوده که در طی سالهای اخیر با جدیت پیگیر تحقق آن هستیم.

جعفری برگزاری کلاسهای خانواده و طرح آموزش قرآن را در تحکیم اساس و بنیان خانواده ها با اهمیت ارزیابی کرد و ابراز داشت: استحکام و قوام خانواده، نقش موثری در شکل گیری جامعه پویا، با نشاط و ایده آل دارد و باید در این راستا گام برداشت.

وی خواستار نهادینه شدن فرهنگ ازدواج آسان در جامعه شد و متذکر شد: بررسیها نشان داده بیشتر ازدواجهایی که در آن چشم و هم چشمی و هزینه ها و مهریه های سنگین حرف اول را می زند به سادگی به طلاق منجر شده است.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری بر ضرورت اجرای طرح استفاده بانوان شاغل در استان از سه ساعت ماموریت ورزشی در هفته تاکید کرد.

فرماندار شهرستان پارس آباد مغان نیز در این جلسه زنان را قشر مهم و تاثیر گذار جامعه دانست و اظهار داشت: در هیچ دین و مکتبی به اندازه دین حیات بخش اسلام برای زنان ارزش و بها داده نشده است.

التفات خدابنده رفع مشکلات و خواسته های زنان به خصوص زنان بد سرپرست و یا خود سرپرست را از سیاستهای مهم و راهبردی دولت عنوان کرد و افزود: رفع نگرانی و نیازهای خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد جامعه، تاثیر مستقیمی در سلامت و پویایی کل جامعه دارد.

وی همچنین بر لزوم ارایه مشاوره ها و برگزاری کلاسهای قبل از ازدواج تاکید کرد.

خدابنده خاطر نشان کرد: به کارگیری دستورات و سفارشات و نیز الگو پذیری از زندگی، رفتار و معاشرت ائمه معصومین (ع) در بحث ازدواج، همسرداری و تربیت فرزندان کمک زیادی در دستیابی به زندگی موفق و ازدواج پایدار می کند.