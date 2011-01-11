4شرط افزایش سرمایه بانکهای خصوصی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر در بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانکهای غیردولتی و موسسه اعتباری توسعه، 4 شرط برای افزایش سرمایه بانکهای خصوصی مطرح شد.
کمیسیون شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 26 مردادماه امسال مقرر نمود هنگام بررسی تقاضای افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی نکات لازم الرعایه زیر مدنظر قرار گیرد.
1- افزایش سرمایه بانک از طریق افزایش تعداد سهامداران و ورود سهامداران جدید تحقق یابد.
2- سقف سهامداران بر مبنای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی لحاظ شود.
3- سهامداران جدید بدهی معوق به بانکها و موسسات اعتباری نداشته باشند.
4- درصد آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران برای افزایش سرمایه به تفکیک در تقاضای افزایش سرمایه تعیین شود.
براین اساس لازم است که تقاضاهای افزایش سرمایه به همراه برنامه بانک/موسسه با رعایت موارد فوق به بانک مرکزی ارسال شود.
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