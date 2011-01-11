6900 تن فرآورده خام دامی از آذربایجان غربی صادر شد

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: طی این مدت 262 تن فرآورده خام دامی به خارج و شش هزار و 691 تن دام و فرآورده های دامی به سایر استانهای کشور صادر شده است.

وی گوشت کبک، ماهی منجمد، پشم، عسل، خوراک ماهی، تخم مرغ کندوی زنبور عسل و دام زنده را از جمله اقلام صادره آذربایجان غربی به خارج از کشور دانست و بیان داشت: این اقلام پس از کنترلهای بهداشتی به کشورهای عراق، ارمنستان، روسیه، اکراین، ترکمنستان و آذربایجان صادر شده است .

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی همچنین افزود: 164 هزار و 579 راس دام زنده، 38 هزار و 766 کندی زنبور عسل ، شش میلیون قطعه جوجه یک روزه ، 43 میلیون و 315 هزار عدد تخم مرغ مادر از جمله مهمترین اقلام صادراتی استان 22 استان کشور از ابتدای امسال تا کنون هستند.

ترانزیت 7790 تن انواع فرآورده های دامی از قرنطینه مرزی بازرگان

دیلمقانی در ادامه با اشاره به اینکه طی این مدت هفت هزار و 790 تن انواع فرآورده های دامی از مرز بازرگان به هفت کشور ترانزیت شده، اظهار داشت: در راستای ایفای نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران بعنوان پل اقتصادی کشورهای غربی وممالک آسیایی درقالب ترانزیت بین کشوری کالاها وبه منظوراعمال کنترلهای بهداشتی لازم، 13 نوع فرآورده ی دامی از ایران تزانزیت شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه وزن کلی اقلام صادر شده بیش از هفت هزار و 790 تن بود، بیان داشت:این اقلام از کشورهای ترکیه، اسپانیا، مصر، آمریکا، فرانسه، مجارستان، آرژانتین و برزیل وارد کشور و پس ازبازدید های بهداشتی محموله ها درمحل قرنطینه مرزی بازرگان و صدور گواهی های ترانزیتی به کشورهای آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و افغانستان ترانزیت شده است.

صادرات شش میلیون قطعه جوجه یکروزه از آذربایجان غربی به سایر استانها

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از ابتدای سال تا کنون بالغ بر شش هزار و 691 تن و 580 کیلو گرم انواع فرآورده های دامی از جمله مرغ زنده و گوشت مرغ، پنیر، کره، تخم مرغ خوراکی، گوشت گاو، موی بز، عسل، شیر، ماهی، خرچنگ و پی خام به سایر استانهای کشور صادر شده است.

به گفته ی دیلمقانی همچنین در این راستا 480 هزار 170 جلد پوست خام گاوی و گوسفندی، 164 هزارو 579 راس دام زنده شامل گاو، گوساله، گوسفند، بز و اسب و دو هزار و 739 عدد بچه ماهی و تخم چشم زده، 38 هزار و 766 کندوی زنبور عسل، دو هزار و 82 تن نهاده دامی، تخم مرغ نطفه دار 43 میلیون و 315 هزار124 عدد، جوجه یکروزه پنج میلیون و 930 هزار 212 قطعه و 27 هزار و 500 رشته روده به سایر استانها صادر شده است.

وی افزود: این اقلام پس از بازرسیهای بهداشتی- قرنطینه ای لازم و صدور گواهی حمل بهداشتی به استانهای خوزستان، تهران، اردبیل، قزوین، آذربایجان شرقی، همدان، کرمانشاه، یزد، فارس، کردستان، زنجان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، گلستان، لرستان، مرکزی، البرز، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صادر شده است.