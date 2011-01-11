به گزارش خبرگزاری مهر، این مرحله از اردوی آمادهسازی تیم شمشیربازی ردههای سنی بانوان به مدت پنج روز و با حضور 19 بازیکن در سه اسلحه فلوره، اپه و سابر در سالن شمشیربازی تهران ادامه خواهد داشت.
اردوی تیمهای شمشیربازی بانوان ایران در رده سنی نوجوانان و جوانان به منظور آمادهسازی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا برگزار میشود. این مسابقات اسفندماه سال جاری در تایلند برگزار خواهد شد. اسامی اردونشینان تیم شمشیربازی نوجوانان و جوانان ایران در هر اسلحه به شرح زیر است:
اسلحه فلوره: الهه قهرمانی، سروناز مرتضوی، مطهره محسنی و نیلوفر بابادی
اسلحه اپه: شقایق رنجبری، بهاره غیاث آبادی، مهسا پوررحمتی، سکینه نوری، لادن صحرایی، سونیا بی نظیر و مائده علی بابایی
اسلحه سابر: فائزه رفیعی، مونس رسولی، شیما میرایی، فرناز صفویزاده، نجمه سازنچیان، پریماه برزگر راحتلو، محدثه طاهر خانی و کیانا باقرزاده
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