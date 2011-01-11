به گزارش خبرگزاری مهر، این مرحله از اردوی آماده‎سازی تیم شمشیربازی رده‎های سنی بانوان به مدت پنج روز و با حضور 19 بازیکن در سه اسلحه فلوره، اپه و سابر در سالن شمشیربازی تهران ادامه خواهد داشت.

اردوی تیم‌های شمشیربازی بانوان ایران در رده سنی نوجوانان و جوانان به منظور آماده‌سازی برای حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا برگزار می‎شود. این مسابقات اسفندماه سال جاری در تایلند برگزار خواهد شد. اسامی اردونشینان تیم شمشیربازی نوجوانان و جوانان ایران در هر اسلحه به شرح زیر است:

اسلحه فلوره: الهه قهرمانی، سروناز مرتضوی، مطهره محسنی و نیلوفر بابادی

اسلحه اپه: شقایق رنجبری، بهاره غیاث آبادی، مهسا پوررحمتی، سکینه نوری، لادن صحرایی، سونیا بی نظیر و مائده علی بابایی

اسلحه سابر: فائزه رفیعی، مونس رسولی، شیما میرایی، فرناز صفوی‌زاده، نجمه سازنچیان، پریماه برزگر راحتلو، محدثه طاهر خانی و کیانا باقرزاده