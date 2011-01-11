با استفاده از تکنولوژی بومی در شبکه جاسوسی موساد نفوذ کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات صبح امروز سه شنبه در نشست خبری با تشریح جزئیات دستگیری عوامل ترور شهید مسعود علی محمدی، ضمن تبریک به ملت غیور و مقاوم ایران اسلامی به خاطر موفقیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی در غلبه بر سیستم اطلاعاتی موساد که با پشتیبانی کشورهای غربی و آمریکا فعالیت دارد، در عین حال شهادت مسعود علیمحمدی و مجید شهریاری از دانشمندان برجسته کشورمان که توسط عوامل تروریست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند را به خانواده‌های آنان تسلیت گفت.

مصلحی فتنه 88 را یک حفره اطلاعاتی دانست و افزود: دشمنان به خیال خام خود فکر می کردند که می‌توانند از این فرصت جهت ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده کنند و قطعا باید سران فتنه پاسخگوی این مسئله باشند.

وی با اشاره به تصور دشمن نسبت به مشغول بودن دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به فتنه سال گذشته عنوان کرد: دشمن با این تصور اقدام به ترور مسعود علیمحمدی در سال گذشته کرد اما بعد از این ترور دستگاه اطلاعاتی کشورمان اقدامات قابل توجهی را برای شناسایی طراحان و عوامل این اقدام تروریستی انجام داد.

وزیر اطلاعات از جمله اقدامات این نهاد اطلاعاتی را استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی بومی علیه تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی موساد به شمار آورد و افزود: همچنین استفاده از نیروی انسانی کارآمد از دیگر عوامل موفقیت دستگاه اطلاعاتی کشور برای غلبه بر سیستم اطلاعاتی دشمن بود.



وی با تاکید بر اینکه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با توانمندی که داشت توانست در عمق سیستم اطلاعاتی موساد نفوذ کند، گفت: دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با نفوذ در موساد توانست بر سیستم اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اشراف کامل پیدا کند و به موفقیت های چشمگیری دست یابد.

مصلحی خاطر نشان کرد: دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی توانست شبکه های مختلف جاسوسی که دشمن طراحی کرده و در این رابطه افرادی را آموزش داده بود را شناسایی کرده و در هم بکوبد و فردی که شب گذشته بخشی از اعترافاتش از رسانه ملی پخش شد، یکی از عناصر این شبکه ها بوده است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بر اساس غصب، وحشت و ترور شکل گرفته و تصور می‌کند می‌تواند از این طریق به اهداف پلید خود برسد، گفت: به حول قوه الهی دستگاه اطلاعاتی ایران توانست با نفوذ در شبکه جاسوسی موساد، با شناسایی عوامل ترور شهید علی محمدی شبکه‌های دیگری را نیز مورد هجمه خود قرار دهد که بخشی از آنها دستگیر شدند و در موارد دیگری نیز دنبال بهره‌برداری‌های اطلاعاتی هستیم که پس از رسیدن به نتیجه اطلاع رسانی خواهیم کرد.

مصلحی با اعلام اینکه دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مناطق آلوده اطلاعاتی اطراف جمهوری اسلامی را مورد بهره برداری قرار داده بود، گفت: همه مناطق آلوده اطلاعاتی شناسایی شده و کنار آنها پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد کردیم و توانستیم با استفاده از این پایگاهها ضربه سنگینی را به این شبکه ها وارد کنیم که ان شاء الله در آینده نزدیک اطلاعات بیشتری را در این زمینه هم منتشر خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا جمهوری اسلامی به جای طرح شکایت در مجامع بین المللی که به دلیل نفوذ صهیونیست‌ها به جایی نمی‌رسد، با رژیم صهیونیستی مقابله به مثل خواهد کرد، گفت: در مقابله با اقدامات اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قطعا مقابله‌های اطلاعاتی و اقداماتی خواهیم داشت.

مصلحی ادامه داد: اسناد قابل توجهی که در اختیار ما قرار دارد ثابت می کند رژیم صهیونیستی با هر گونه پیشرفت علمی در کشورهای اسلامی و منطقه و به ویژه در ایران مخالفت است.

وزیر اطلاعات با هشدار نسبت به اینکه کلیه دانشمندان برجسته کشورهای منطقه در معرض تهدید و ترور رژیم صهیونیستی قرار دارند، گفت: بر اساس وظیفه خود به این کشورها در این زمینه اطلاع رسانی خواهیم داشت.

مصلحی در خصوص اینکه چه تیپ افرادی حاضر می شوند با رژیم صهیونیستی همکاری کنند، عنوان کرد: رژیم صهیونیستی اهداف اطلاعاتی خود را با استفاده از مزدوران لمپن و بی ریشه و ورشکستگان سیاسی مانند ریگی، منافقین، کومله، پژاک و دموکرات ها انجام می دهد.

وی با اعلام اینکه گروه‌های که از جمهوری اسلامی ضربه‌های سنگینی خورده‌اند در کشورهای اروپایی و غربی با سران رژیم صهیونیستی و ناتو نشست‌هایی را برگزار می کنند، گفت: به عنوان نمونه ریگی نشست‌های مختلفی با عوامل رژیم صهیونیستی و ناتو برگزار کرده بود که آنها در این جلسات وی را تحریک می‌کردند که اقدامات خود را به جای محدود کردن در شرق کشور در شهرهای بزرگ توسعه دهند.

مصلحی افزود: منافقین نیز در اروپا با عوامل موساد جلساتی را برگزار می‌کنند که در این نشست‌ها این موضوع مطرح شده که اقدامات خود را بر روی سایت‌های هسته‌ای کشورمان متمرکز کنند و برای ما روشن است که افراد مورد استفاده رژیم صهیونیستی مزدوران شکسته خورده در مقابل جمهوری اسلامی هستند.

وزیر اطلاعات در خصوص اینکه عناصر دیگری در رابطه با ترور دانشمندان کشور بازداشت شده اند، نیز گفت: جمهوری اسلامی با نفوذ در سیستم اطلاعاتی موساد موفقیت‌های بزرگی در جهت شناسایی و رصد فعالیت‌های شبکه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی کسب کرده است.

وی در تشریح اقدامات این شبکه های جاسوسی عنوان کرد: اقدامات این شبکه‌ها به صورت سلولی انجام می‌شود. به طوری که این شبکه‌ها به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که عناصر آن از اقدامات همدیگر بی اطلاع هستند و به عنوان نمونه کسی که در عملیات ترور شهید علی محمدی مسئول خرید موتور سیکلت بوده، به هیچ عنوان کسی را که ریموت بمب را روی این وسیله نصب کرده نمی‌شناسد و کسی که خانه برای فرد تروریست اجاره کرده هم از هویت این فرد بی خبر بوده است.

مصلحی با بیان اینکه نوع آموزش‌های که این افراد در سرزمین‌های اشغالی دیده بودند نیز نشان می‌دهد که این مجموعه فردی نیست و مجموعه ای شبکه‌ای است که هادی خارجی دارد ، گفت: از نکات قابل توجه در مقابله با این شبکه، بهره برداری از تکنولوژی اطلاعاتی بومی جهت شناسایی آن است.

وزیر اطلاعات در خصوص تعداد و هویت دستگیرشدگان نیز گفت: بیش از 10 نفر در رابطه با شبکه‌ها مختلف دستگیر شدند که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند ادامه دارد و در آینده نزدیک اطلاعات بیشتری را در این رابطه در اختیار مردم قرار می دهیم .

وی با تاکید بر اینکه بر اساس اسناد و مدارک موجود هددف دشمنان ما فقط سایت‌های هسته‌ای ما نیستند بلکه آنها هر نوع موفقیت و پیروزی نه فقط در جمهوری اسلامی بلکه در منطقه را بر نمی تابند، گفت: رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم هر نوع پیشرفت علمی را مورد هدف قرار داده و به خیال خود از این طریق می‌خواهند به جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه ضربه بزنند.

مصلحی خطاب به کشورهای منطقه و همسایه گفت: هر نوع تعامل با رژیم صهیونیستی و امکاناتی که در اختیار این رژیم قرار می‌دهند تهدیدی برای منطقه و جمهوری اسلامی است.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه وجود پایگاه برای اقدامات جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی به ضرر کل منطقه است، گفت: عنوان نمونه اقدام رسوایی که این رژیم در قالب حرکت تجاری و بازرگانی در دبی انجام داد، نشان داد که این رژیم تنها به دنبال ترور و ناامنی است که امیدواریم کشورهای منطقه و همسایه به این موضوع توجه داشته باشند.

وی ضمن تشکر از همکاری مردم با دستگاه اطلاعاتی در جهت شناسایی عوامل ترور علیمحمدی، ابراز امیدواری کرد: که این همکاری ادامه داشته تا در آینده بتوانیم موفقیت های چشمگیر دیگری را نیز به دست آوریم.

شایان ذکر است همچنین پس از پایان نشست خبری وزیر اطلاعات، اصحاب رسانه از نمایشگاه بخشی از تجهیزات و ابزار مورد استفاده شبکه‌های عناصر تروریستی دستگیر شده در محل وزارت اطلاعات بازدید کردند.

