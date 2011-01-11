رخت سنگین عزا بر قامت ارومیه/ همه اتفاقات سانحه هوایی بویینگ 727

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تنها چند لحظه از این حادثه تلخ و ناگوار که حوالی ساعت 19 و 40 دقیقه شب روی داد، پیامک و تماس های مکرر مردم به کار افتاد و خبر سانحه هوایی همراه با نگرانی و تشویق عظیم تمام شهر ارومیه را فرا گرفت.

درحالی که فرودگاه ارومیه در ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه 19 دیماه آماده پذیرایی از پرواز شماره 772 هواپیمای بوئینگ 727 ایران ایر می شد ناگهان برج مراقبت اعلام کرد هواپیما از صفحه رادار حذف شده است و این بود پایان عمر 77 هموطنی که از تهران عازم ارومیه بودند.

بلافاصله خبر ناگوار این حادثه ابتدا از شبکه 20 و 30 به صورت کاملا جزیی و ابتدای و بعد از طریق خبرگزاری های مختلف به تمام دنیا مخابره شد.

خبر کوتاه اما ناگوار بود، نیروهای امدادی، نظامی، انتظامی، مسئولان و جمع کثیری از مردم با وجود بارش شدید برف و کولاک به نوعی عازم منطقه محل حادثه شدند یا شاید نجات بخش بازماندگان این سانحه باشند.

صدای آژیرهای پی در پی اوژانس سکوت سنگین شب را در ارومیه شکسته بود و اضطراب و نگرانی همراه طعم تلخ مرگ در عرض چند دقیقه تمام شهر را فرا گرفت.

هواپیمای بوئینگ 727 خطوط هوایی ایران ایر که با دو ساعت و 45 تاخیر از فرودگاه مهرآباد تهران برخاسته بود درست حوالی "ترمنه" با زمین برخورد کرد و متلاشی شد.

هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته و مجروحان این سانحه هوایی و جزئیات آن در دست نبود، خبرگزاریها میزان تلفات این حادثه را ضدو نقیض گزارش کردند.

مهر تعداد مجروحان حادثه را 50 تا 60 مخابره، ایرنا تعداد کشته ها را 70 و مجروحان را 32 نفر عنوان کرد با این حال ارگان اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی میزان کشته ها را 55 نفر اعلام کرد.

متاسفانه به دلیل شرایط بسیار نامناسب جوی، بارش سنگین برف، سختی و صعب العبور بودن مسیر راه و محل حادثه، عدم آنتن دهی گوشی های همراه، ممانعت از حضور برخی خبرنگاران توسط نیروهای نظامی برای حضور در محل سانحه، تجمع و خیل گسترده اهالی روستاهای اطراف و عزیمت خانواده های مسافران برای حضور در محل این حادثه همه و همه دست به هم داده بودند تا جزئیات کامل حادثه در ساعات ابتدایی در هاله ای از ابهام باقی بماند.

براساس اعلام برخی سایت های خبری اهالی روستاهای کلیساکندی از نخستین کسانی بودند که بلافاصله بعد از مشاهد نزدیک شدن شئی نورانی و برخورد آن با زمین به یاری مصدومان شتافتند.

استاندار آذربایجان غربی به همراه فرماندهان سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، مدیرعامل آتش نشانی، سرپرست شهرداری ارومیه، مدیران کل و مقامات مسئول بهمراه نیروهایشان نیز در نخستین دقایق آگاهی از این سانحه در محل حضور یافته از ابتدای امر در کنترل امور وارد عمل شدند.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه نخستین واحدی بود که با اعزام تمام نیروها و تجهیزات خود به کمک حادثه دیدگان شتافت.

تمام خودروهای امدادی ارومیه، آمبولانس های اوژانس و بیمارستانهای شهر به حالت آماده باش در محل حضور داشتند.

یگانهایی از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج هرچه در توان داشتند برای کمک به آسیب دیدگان به کار بستند اما متاسفانه این اقدامات نمی توانست عمق فاجعه را از بین ببرد.

بارش سنگین برف موجب مسدود شدن جاده های دسترسی به محل حادثه شده بود و حضور نیروهای امدادی را با مشکل مواجه کرده بود اما در ابتدایی ترین لحظه این اتفاق مردم و اهالی محل با وسائل و لوازم منزل خود با تمام توان وارد صحنه حادثه شده و به علت صعب العبور و گل آلود بودن مسیر تا رسیدن نیروهای امدادی تعدادی از سانحه دیده ها را از هواپیما دور کردند.

ازدحام جمعیت در این محل به حدی بود که در مواردی تردد خودروهای امدادی با مشکل مواجه می شد.

هزاران نفر از اهالی محل و اقوام و آشنایان مسافران هواپیما در زیر سرما و بوران تا ساعتها در محل حادثه تجمع کرده بودند و بعضا امدادرسانی را با مشکلاتی روبرو می کردند.

به دلیل اینکه هواپیما در لحظه سقوط آتش نگرفته بود امید به سلامت و زنده بودن برخی مسافران بیش از پیش می نمود اما با وجودیکه احتمال حریق و انفجار هرلحظه پیش بینی می شد عملیات امدادی یک لحظه هم متوقف نشد و تا پاسی از شب 20 دی ماه کشته ها و مجروحان از هواپیما خارج شده و بلافاصله به بیمارستانهای داخل شهر منتقل شدند.

ساعاتی بعد وزیر راه و ترابری شخصا به عنوان نماینده هیئت دولت از طریق فرودگاه تبریز وارد ارومیه شد و بلافاصله در کنار امداد رسانی کمیته بحران در محل استانداری آذربایجان غربی تشکیل و کمسیون بررسی سوانح هوایی کشور نیز عازم منطقه شدند.

هنوز با گذشت چند ساعت از وقوع این حادثه آمار های متعدد و ضد و نقیضی از تعداد جان باختگان و مجروحان این حادثه گزارش می شد اما تمام دل خوشی مردم به عدم آتش سوزی هواپیما و احتمال زنده ماندن تعداد زیادی از مسافران این هواپیما بود.

گزارشات دریافتی خبرنگار مهر از محل سقوط هواپیمای بوئینگ 727 در نزدیکی ارومیه نشان داد که اهالی محل و بسیاری از مردم که از ارومیه توانسته بودند خود را به محل سقوط هواپیما برسانند در تلاشی بی وقفه همپا با امدادگران هلال احمر و سایر نیروهای امدادی یاریگر آسیب دیدگان بودند.

در همین حال ستاد بحران آذربایجان غربی با اطلاعیه های مکرر اعلام کرد به علت ازدحام خودروها، مسیر حرکت آمبولانس ها و نیروهای امدادی با مشکل مواجه شده و ضروری است مردم نوعدوست در بازکردن مسیر خود روهای امدادی نهایت همکاری را کنند.

جزئیات سانحه هوایی ارومیه از زبان اولین مجروح نجات یافته

حسین حقیقی نخستین مجروحی بود که پس از سقوط هواپیما توسط روستاییان منطقه از هواپیما خارج و به مراکز درمانی انتقال داده شد.

وی که حدود 28 تا 30 ساله به نظر می رسید، گفت: هواپیما، یک و یا دو دقیقه بعد از صحبت خلبان که خواستار بستن کمربندهای ایمنی شده بود ناگهان اوج گرفت و یک دقیقه بعد صدای شکستن بال های هواپیما را شنیدیم و بلافاصله صدای ناله مسافران بلند شد و دیگر چیزی نفهمیدم.

حقیقی، با تشکر از روستاییان منطقه در امداد رسانی به موقع به مسافران، دلیل زنده ماندن خود را توکل به خداوند اعلام کرد.

اما وضعیت داخل شهر و بیمارستانها اسف بار تر از حال و هوای محل حادثه بود در همان ساعات ابتدایی از بروز این سانحه هوایی اکثر مردم شهر و خانواده ها و اقوام مسافران برای ابراز همدردی و با خبر شدن از وضعیت حادثه در جلوی درب بیمارستانها و اورژانس بیمارستانها تجمع کرده بودند.

در برخی از بیمارستانها اعضای خانواده مسافران به دلیل بی خبری از وضعیت مسافران خود در برخی مواقع برای هجوم به داخل بیمارستان با نیرو های امنیتی و امدادی درگیری لفظی نیز داشتند.

گوشه و کنار بیمارستان پر بود از زن و مرد که با چشمان اشک بار پیگیر حال و روز مسافر خود بودند.

در ساعات پایانی روز حادثه 19 دی ماه برخی از منابع آگاه تعداد مسافران را 103 نفر و تعداد کشته شدگان را 60 تا 70 نفر اعلام کردند.

اما هنوز از تعداد مجروحان و هویت و اسامی مسافران خبری نبود.

استاندار آذربایجان غربی و وزیر راه و ترابری در تماس تلفنی با خبرنگار مهر در ارومیه در نخستین ساعات بامداد روز 20 دی ماه عدم دید از سوی خلبان به دلیل شرایط جوی نامساعد را علت اصلی این سانحه عنوان و اعلام کردند، جعبه سیاه هواپیما پیدا شده و توسط کمیسیون بررسی سوانح هوایی در دست بررسی است.

حمید بهبهانی با خودداری از هر گونه اظهار نظر قطعی در خصوص جزئیات سانحه گفت: باید تمام جزئیات این حادثه توسط نیروهای امنیتی بررسی و اظهار نظر قطعی پس از اتمام نهایی اعلام شود.

در نقطه مقابل مسئولان بهداشت و درمان استان لحظه به لحظه آمار متناقضی از تعداد مجروحان و جان باختگان اعلام می کردند.

تنها چیزی که در این میان قابل تامل بود عدم تشخیص هویت مسافران مشخص نبودن تعداد مصدومان و جان باختگان با گذشت ساعت ها از این سانحه بود.

در اولین ساعات بامداد روز 20 دی ماه تعدادی از اسامی مسافران از سوی دانشگاه علوم پزشکی به صورت زیرنویس از طرق صدا و سیمای مرکز استان اعلام شد.

هر چند در نخستین ساعات بامداد روز 20 دی ماه کار انتقال مجروحان و جان باختگان از محل حادثه به بیمارستانها خاتمه یافته بود،اما مردم ارومیه که شبی بسیار تلخ را داشتند سپری می کردند تا پاسی ازشب مضطرب و نگران اخبار این حادثه را تعقیب می کردند.

بیمارستانهای ارومیه و بخش های اوژانس آنها شبی پرترافیک را در حال تجربه بودند.

سازمان انتقال خون ارومیه به دلیل ازدحام مردم برای اهداء خون به مجروحین حادثه فرصت رسیدگی به مراجعان را نداشت و صفی طولانی مقابل درب این سازمان در خیابان مدرس کشیده شده بود.

پس از گذشت تلخ ترین شب سال در ارومیه از نخستین ساعات بامداد امروز 20 دی با تسریع در روند امداد رسانی در این سانحه هوایی پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی استان شروع به آمار دقیق مجروحان و کشته شدگان این سانحه هوایی کرد.

و در این راستا بر اساس آخرین آمار اعلامی 77 نفر در این سانحه هوایی کشته و 27 نفر مجروح شدند، که از این تعداد هم اکنون سه نفر در بیمارستان شهید عارفیان، یک نفر در بیمارستان آذربایجان، 21 نفر در بیمارستان امام خمینی (ره) و یک نفر در بیمارستان امام رضا(ع) و یک نفر در بیمارستان ارتش بستری شده اند.

اعلام سه روز عزای عمومی در آذربایجان غربی

ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی دیشب در تب و تاب امداد رسانی به مجروحان و انتقال کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 727 پرواز تهران به ارومیه به سردخانه ها علاوه بر اعلام سه روز عزای عمومی، مدارس شیفت صبح آذربایجان غربی در مقاطع راهنمایی و ابتدایی را تعطیل اعلام کرد.

صدور اطلاعیه های مکرر ابراز همدردی رئیس جمهور، رئیس مجلس بحرین، وزیر امور خارجه آلمان، مسئولان آذربایجان غربی، برگزاری جلسات هماهنگی برای برگزاری مراسم باشکوه تشیع پیکر جان باختگان این سانحه، عیادت وزیر راه ترابری و استاندار و مسئولان استانی برای تسلای خاطر خانواده ها از مجروحان وتسریع در روند امداد رسانی از دیگر اقداماتی بود که امروز انجام گرفت.

هم اکنون در حال مخابره این خبر سایه سکوتی تلخ و سنگین تمام ارومیه را نه بلکه آذربایجان غربی را فرا گرفته است و قرار است فردا خانواده ها و مردم داغدار ارومیه با سپردن پیکرعزیزان خود در خاک باغ رضوان خود را برای تحمل غمی عظیم آماده کنند.

هر چند شنیدن خبر سانحه هوایی در کشور به خبری عادی تبدیل گشته اما جان باختن بیش از 77 نفر در این سانحه و جراحت سنگین بر پیکر 27 نفر از مردم این دیار امری نیست که به این زودی ها از حافظه مردم ارومیه به دیار فراموشی سپرده شود.

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گزارش : سکینه اسمی