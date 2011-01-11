سعید ابوطالب که این روزها درگیر پیش تولید این مسابقه تلویزیونی است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این گونه از مسابقه با وجود جذابیتهای فراوانی که هم برای شرکت کنندگان و هم برای بینندگان خود دارد، تاکنون در تلویزیون ایران تجربه نشده است. سال گذشته ساخت 26 قسمت از این مسابقه در شبکه پنج سیما تصویب شد که 13 قسمت از آن در تالاب میانکاله مقابل دوربین رفت و در حال حاضر نیز در حال پیش تولید 13قسمت بعدی هستیم.
وی در ادامه با اشاره به آغاز تولید سری دوم از بهمن ماه به مدت 45 روز گفت: از 26 مرداد89 برای گزینش داوطلبان شرکت در سری دوم مسابقه، اطلاعیهای بر روی سایت مسابقه به نشانی Dana5.ir.WWW منتشر شد و از میان حدود 3000 نفری که نام نویسی کردند،افراد واجد شرایط در گروههای سه نفره انتخاب و برای مصاحبه حضوری دعوت شدند.
به گفته کارگردان مستند "پارلمان ایرانی" داشتن تحصیلات عالی در رشتههای مرتبط با علوم تجربی و فنی، آمادگی بدنی، اطلاعات عمومی بالا و توانایی بدنی مهمترین گزینه انتخاب شرکتکنندگان در این مسابقه است. سلامت جسمی و روحی نیز معیار دیگری است که هنگام مصاحبه حضوری با افراد به آن توجه میشود تا با توجه به هیجان و اکشن بالای برنامه و نیز حضور افراد در 30 ساعت رقابت سخت و سنگین، مشکلی برای شرکت کنندگان رخ ندهد.
تهیه کننده سرزمین دانایی با اشاره به این مطلب که "ساده سازی علم مهمترین دغدغه سازندگان این مسابقه است" توضیح داد: قصد داریم در این برنامه به این سوال پاسخ دهیم که آیا با دانشی که در دانشگاهها و مراکز عالی به افراد ارائه میشود، میتوان در سختترین شرایط زندگی کرد و مدیریت انرژی و زمان را در دست داشت یا اینکه باید تجربه نیز در کنار این علم و دانش قرار بگیرد؟ آیا فارغ التحصیلان رشتههای دانشگاهی توانایی زندگی در شرایط سخت را دارند؟ آیا آنها میتوانند از پس شرایط و اتفاقهای پیش بینی نشده بربیایند؟ بر همین اساس هر مسابقه را بر مبنای تغییر برنامهریزی کردیم و طراحی به گونهای صورت گرفته که هیچ کدام از سیزده مسابقه شبیه به هم نباشد و در جزئیاتی همچون مسیر، بخشهای مختلف، روش اجرای مسابقه و... تفاوتهای فراوانی وجود داشته باشد که هم برای شرکت کنندگان و هم برای بینندگان جذاب است.
پخش سری اول این مسابقه قرار است از اواخر بهمن امسال آغاز شود.
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