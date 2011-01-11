به احتمال زیاد صالحی وزیر می شود/ اعلام رسمی زمان مذاکرات با 1+5

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز سهشنبه در نشست هفتگی خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالی در خصوص سفر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس و اظهارات وی مبنی بر اینکه تحریمها علیه ایران کارساز بوده است، تصریح کرد: مقامات آمریکایی جهت اختلاف میان کشورهای منطقه و یا جهت تشدید تحریمها علیه ملتها تحرکاتی دارند که نتیجه مطلوب برای آنها نخواهند داشت و کشورهای منطقه به خوبی از درایت و هوشیاری برخوردار هستند.
وی در رابطه با اثرات تحریمها علیه ایران نیز گفت: تحریم مانع رشد ملت ما نبوده و ملت ما راه خود را انتخاب کرده و با قدرت مسیرش را ادامه خواهد داد .
چیز جدیدی نشنیده ام
خبرنگاری پرسید گویا اخیراً آمریکا پیشنهادی مطرح کرده است که براساس آن این کشور با غنی سازی اورانیوم در داخل خاک ایران موافق است که سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: من چیز جدیدی نشنیده ام اما حق ما در داشتن فناوری هستهای کاملاً مشروع و مورد قبول ملتهای بزرگ دنیاست.
ایران جز استثنایی ترین کشورها در زمینه بازدید از تاسیساتش است
وی در رابطه با کشورها و چهرههای شرکت کننده در تور هستهای ایران تاکید کرد: همان طور که بارها اعلام کردیم فعالیتهای صلح آمیز هستهای ما روشن و شفاف است و این فعالیتهای شفاف مورد تایید آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. اینکه ما اجازه دادهایم بازدیدی فراگیر از تاسیسات صورت بگیرد به آن افتخار میکنیم که جزو استثناییترین کشورها هستیم که اجازه بازدید از تاسیسات خود را میدهیم و این تاکیدی بر باور ما بر عملکرد صحیحمان است.
اعتراض به ممنوعیت حجاب در آذربایجان طبیعی است
مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اعتراضات صورت گرفته در آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب و تاکید مراجع بر پیگیری این موضوع تصریح کرد: موضوع ممنوعیت حجاب در آذربایجان یک مسئله کاملا داخلی است و اعتراضات به ممنوعیت حجاب با توجه به اینکه ملت آذربایجان مسلمان و متدین هستند عکس العمل کاملا طبیعی در داخل این کشور است.
وی ادامه داد: امیدواریم مقامات آذربایجان با درایت و هوشیاری اجازه ندهند کسانی که نسبت به استقلال آذربایجان در حال توطئه هستند از این موضوع سوء استفاده کنند چون جریاناتی به دنبال برهم زدن استقلال آذربایجان هستند.
مهمانپرست تاکید کرد: مردم آذربایجان با توجه به تدینی که دارند تحرکاتی نسبت به ممنوعیت حجاب دارند که درایت مسئولان این کشور می تواند راهگشا باشد.
آمادگی ایران برای میانجیگری بین دو کره
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص درخواست سفیر کره از رئیس مجلس شورای اسلامی برای نقش آفرینی ایران در مناقشه دو کره اظهار داشت: تنشهایی که در آسیا به وجود می آید مورد قبول هیچ کشوری در آسیا نیست و همه به دنبال صلح و ثبات هستند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی همکاری برای ایجاد صلح و ثبات در آسیا را دارد و از ظرفیت خود در این زمینه استفاده می کند.
مهمانپرست افزود: اگر چنین استقبال و زمینه ای باشد ما تلاش می کنیم تا در آسیا آرامش حاکم باشد.
دستگیری عوامل ترور علیمحمدی مایه افتخار است
یکی از خبرنگاران در رابطه با برنامههای وزارت خارجه برای پیگیری موضوع عوامل ترور شهید علیمحمدی سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این باره با اشاره به دستگیری عوامل این اقدام خاطرنشان کرد: اینکه عوامل این ترور شناسایی و دستگیر میشوند باعث افتخار نظام است که با اقتدار وظایف خود را انجام می دهد و اینکه رژیم صهیونیستی رسماً انجام ترورها را اعلام کرده نوعی تروریسم دولتی است و ما متاسفیم که کشورهای غربی از این اقدامات این رژیم حمایت می کنند.
دستیار ویژه وزیر خارجه ادامه داد: ما محکومیت رژیم نامشروع صهیونیستی را دنبال میکنیم و آنها باید به عنوان ارتکاب جنایت علیه انسانیت و ترور دانشمندان محاکمه شوند و حتماً از هر ابزاری برای پیگیری حقوقی این موضوع استفاده می کنیم اسناد و مدارک برای پیگیری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پیگیری وضعیت عسگری ادامه دارد
خبرنگار دیگری با اشاره به تشکیل کمیتهای در وزارت خارجه برای پیگیری موضوع ربوده شدن علیرضا عسگری معاون اسبق وزیر دفاع در خصوص نتایج تشکیل این کمیته سئوال کرد که مهمانپرست در این باره گفت: وزارت خارجه اقدامات زیادی در این باره انجام داده که از آن جمله میتوان به پیگیری موضوع توسط سرپرست وزارت خارجه از طریق دبیر کل سازمان ملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ جهانی اشاره کرد. همچنین کمیتهای نیز در وزارت خارجه برای پیگیری حقوقی موضوع تشکیل شده که فعالیتهای خود را ادامه میدهد.
موضع ایران در خصوص همه پرسی در سودان
یکی از خبرنگاران در خصوص برگزاری همه پرسی در سودان برای تجزیه این کشور سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این باره نیز گفت: برگزاری همه پرسی در سودان نشان دهنده این است که مردم این کشور باید نسبت به وضعیت کشور خود تصمیم گیری کنند اما هر تصمیمی که گرفته شود کشورهای سلطهگر که سابقه طولانی در آفریقا دارند باید بدانند که از این اتفاقات سودان نباید برای ایجاد فتنه و تفرقه و مشکل برای مردم آفریقا استفاده کنند.
وی اضافه کرد: مسئولان سودان با توجه به منافع ملت خود تصمیم می گیرند.
فهرست دعوت شدگان برای حضور در تور هسته ای ایران
خبرنگاری با بیان اینکه کشورهای اروپایی و آمریکایی دعوت ایران برای بازدید از تاسیسات هستهای را رد کردهاند موضع وزارت خارجه در این زمینه را جویا شد که مهمانپرست گفت: دعوت ما برای بازدید از تاسیسات هستهای دعوتی فراگیر از مجموعه های مختلف بود که از جنبش عدم تعهد، گروه 77، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، مجمع آسیایی، سازمان کنفرانس اسلامی و نماینده خانم اشتون در سازمان انرژی اتمی با توجه به اینکه وی رئیس هیئت مذاکره کننده 1+5 است دعوت به عمل آمده که جزئیات در حال بررسی است.
خبرنگار رویترز سئوال کرد آیا چین و روسیه دعوت ایران را پذیرفته اند که مهمانپرست در پاسخ گفت در دست بررسی است.
پیگیری وضعیت ایرانیان سانحه دیده در استرالیا
مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین پیگیریهای وزارت خارجه در خصوص اتباع ایرانی حادثه دیده در استرالیا گفت: بعد از حادثه غرق شدن قایق در حوالی استرالیا پیگیریهای کنسولی از طریق سفارت ایران در استرالیا و وزارت امور خارجه با وزارت مهاجرت استرالیا دنبال شد و ما تلاش میکنیم تا خدمات کنسولی به اتباع ایرانی از طریق دولت استرالیا ارایه شود. از دولت استرالیا نیز خواستهایم با توجه به مسایل انسانی همکاری لازم را صورت دهد.
تشریح اهداف سفر هیئتی از اتیوپی به ایران
وی در رابطه با سفر هیئتی از اتیوپی به جمهوری اسلامی ایران گفت: سفر مشاور نخست وزیر اتیوپی به ایران برای بررسی زمینههای همکاری دو کشور در جهت ارتقاء روابط اقتصادی و سیاسی با توجه به ظرفیت بالای دو کشور صورت گرفت و بحثهایی نیز برای برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور مطرح شد که در این زمینه تصمیم گیری به عمل آمد.
مهمانپرست با بیان اینکه ایران عضو ناظر اتحادیه آفریقا است گفت: این نوع سفرها در ارتقاء روابط ایران با کشورهای آفریقایی می تواند کمک کند.
جریانی در افغانستان ماموریت تخریب روابط با ایران دارد
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با وضعیت انتقال سوخت از ایران به افغانستان و اعتراضاتی که در چند روز گذشته در مقابل سفارت ایران در کابل برپا شده تصریح کرد: متاسفانه جریانی در افغانستان به شدت در جهت تخریب روابط ایران و افغانستان در حال فعالیت است و به صورت فردی و حزبی تلاشهای ناکامی داشته که تاثیری تا کنون بر روابط دوستانه دو کشور نداشته است.
وی با بیان اینکه این تلاشها مسبوق به سابقه است، گفت: این جریان گویا ماموریتی جز تخریب روابط ایران و افغانستان ندارد.
مهمانپرست در رابطه با مشکل انتقال سوخت به افغانستان نیز توضیح داد: این مشکل در دستور کار مقامات دو کشور بوده که حل شده است و هفته گذشته سوخت به افغانستان منتقل شد.
اعلام رسمی زمان مذاکرات با 1+5
خبرنگاری با اشاره به خبر رسانههای غربی مبنی بر تعیین تاریخ 21 و 22 ژانویه برای انجام مذاکرات ایران و 1+5 پرسید آیا شما نیز این تاریخ را تایید میکنید ؟ که مهمانپرست گفت: تاریخ 21 و 22 ژانویه، اول و دوم بهمن برای گفتگوها مورد توافق قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با دستور کار مذاکرات ایران و 1+5 گفت: دو طرف در مذاکرات ژنو 3 در ادامه گفتگوها برای یافتن موضوعات و زمینههای مشترک برای همکاری توافق کردند که این همکاریهای می تواند شامل موضوعات مختلف باشد و ایران و 1+5 می توانند نقش جدی در موضوعات مختلف داشته باشند و این همکاری ها می تواند مفید باشد.
زن جاسوس امریکایی مهم نبود
خبرنگاری در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر بازداشت زن جاسوس آمریکایی در ایران سئوال کرد که مهمانپرست در این باره گفت: خبری که منتشر شد موضوع مهم و قابل توجهی نبود به همین دلیل مقامات رسمی ما موضعگیری نکردند موردی بود که از طریق مرزبانی رسیدگی شد و چون اهمیت نداشت خاتمه یافت.
پرونده دو آلمانی در مراحل نهایی
خبرنگاری با اشاره به مصاحبه سرپرست وزارت خارجه با هفته نامه اشپیگل آلمان مبنی بر اینکه اگر دو تبعه آلمانی بازداشت شده در ایران عذرخواهی کنند این اقدام میتواند برای حل مشکل آنان کمک کننده باشد، نظر سخنگوی وزارت خارجه را در این باره جویا شد که مهمانپرست گفت: پرونده این دو نفر کاملاً حقوقی و قضائی است اینکه مسئولان آلمانی برای ارایه تسهیلات به این دو درخواستی داشتند و ایران نیز اقدامات مثبتی را انجام داد نشان دهنده رفتار انسان دوستانه کشور ماست و اینکه این دو نفر به لحاظ تخلفی که مرتکب شدهاند اظهار تخلف و عذرخواهی کنند می تواند تاثیر داشته باشد اما نتیجه را مقامات قضائی تعیین میکنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود: تا جایی که ما اطلاع داریم پرونده این دو نفر مراحل آخر بازجویی و تحقیق را پشت سر میگذار دو باید منتظر نتیجه باشیم.
ارتباط سقوط هواپیما در ارومیه با تحریم ها
خبرنگاری با اشاره به سانحه هوایی اخیر در ارومیه ارتباط این سانحه با تحریمها علیه ایران را مورد اشاره قرار داد که سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: در سانحه هوایی اخیر متاسفانه تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند و علت حادثه را مقامات مسئول باید اعلام کنند تا جایی که من اطلاع یافتم سیستم هواپیما اشکال فنی نداشته است اما اعلام علت سقوط را مسئولان مربوطه پیگیری و اطلاع رسانی می کنند.
مهمانپرست خاطرنشان کرد: اما اینکه جمهوری اسلامی ایران به قطعات هواپیما نیاز دارد و هواپیما به ایران فروخته نمیشود بحث دیگری است که متوجه مقامات غربی میشود. کشورهایی که مدعیاند هدف آنها از تحریمها تحت فشار قرار دادن ملت ایران نیست روی موضوعاتی متمرکز شدند که مستقیماً بر ملت ما اثر دارد و این نشان میدهد که ضربه زدن به ملت ما برای آنها امری بدیهی شده است.
وی تاکید کرد:مسایل حقوقی در این زمینه در دستور کار وزارت خارجه قرار دارد.
توصیه به طرف مقابل: از فرصت استفاده کنید
مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با رد دولت ایران برای بازدید از تاسیسات هستهای از سوی برخی کشورها و ارتباط آن با مذاکرات آتی ایران با 1+5 گفت: بهتر است کشورها از اقدامات مثبت استفاده مفید کنند از این اقدامات برای پیشبرد همکاریها بهره ببرند. مذاکرات ما با 1+5 مستقل از این بحث است.
مطرح شدن موضوعی باطل توسط رژیمی باطل
خبرنگاری با اشاره به اظهارات رئیس اسبق موساد مبنی بر اینکه در موضوع هستهای ایران بزرگنمایی شده است، نظر سخنگوی وزارت خارجه در این باره را مورد سئوال قرارداد که مهمانپرست در پاسخ گفت: موضوع باطلی را مقامات یک رژیم باطل اعلام کردند. این اصلاً قابلیت توجه و پیگیری ندارد. مقامات رژیم نامشروع صهیونیستی در مورد اینکه در دسترسی ایران به سلاح هستهای بزرگنمایی شده مطالبی را مطرح کردند اصل موضوع دروغ و باطل است چون به هیچ وجه برنامه هستهای ما اهداف نظامی نداشته، ندارد و نخواهد داشت و این پروژهای است تا فضای تخریبی علیه ما درست کنند.
رد حضور دیگران در مذاکرات ایران و1+5
خبرنگار مهر پرسید آیا در مذاکرات آتی ایران با گروه 1+5 در استانبول کشورهای دیگری غیر از ایران و 1+5 حضور دارند که مهمانپرست در پاسخ گفت: اینکه در مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول کشور دیگری حضور داشته باشد الان توسط طرفین اشارهای به آن نشده است.
به احتمال زیاد صالحی وزیر می شود
خبرنگاری در خصوص وضعیت سازمان انرژی اتمی با توجه به حضور علی اکبر صالحی در وزارت خارجه سئوال کرد که مهمانپرست در این باره نیز گفت:آقای صالحی به عنوان سرپرست وزارت خارجه معرفی شدند. امیدواریم رئیس جمهور سریعتر نسبت به معرفی فرد پیشنهادی خود برای تصدی وزارت خارجه که به احتمال زیاد آقای صالحی باشد اقدام کنند تا برنامه ریزیها به صورت محکم و استوار دنبال شود و در این صورت نگرانیها در خصوص تعیین تکلیف سازمان انرژی اتمی نیز روشن میشود.
مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در خصوص نقش تشکلهای غیردولتی در موضوعات حقوق بشری گفت: ما از نقش آفرینی گروههای غیردولتی و خصوصی در کلیه زمینهها استقبال می کنیم.
این سوال را باید جواب بدهند
سخنگوی وزارت خارجه در پایان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که گفت چرا با وجود قرار داشتن 200 کلاهک هستهای در رژیم صهیونیستی برخورد دوگانهای با فعالیتهای هستهای ایران صورت میگیرد، اظهار داشت: این سئوال را باید از کشورهای قدرتمند پرسید که خودشان متاسفانه بیشترین سلاح هستهای را در اختیار دارند و به عدم اشاعه پایبند نبودند. آنها باید پاسخ ملتها را بدهند که چرا رفتار دوگانه و تبعیض آمیز و غیرقابل توجیه نسبت به فعالیت نظامی هستهای رژیم صهیونیستی صورت میدهند و عدم پاسخگویی به این سئوال باعث شرمندگی آنها میشود.
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