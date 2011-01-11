ارتباط بخش آموزش و تولید در صنعت زنبورداری نیازمند افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رحیم عبادی پیش از ظهر سه شنبه در هفتمین سمینار زنبورعسل در موسسه تحقیقات علوم دامی در کرج افزود: در حال حاضر شاهد وجود خلاهایی در زمینه ارتباط میان بخشهای آموزشی و ترویجی و بخش تولید در صنعت زنبورداری و زنبورعسل هستیم که این مشکل باید حل شود.

وی ادامه داد: لازم است دستگاه های ذیربط در این خصوص به صورت جدی وارد عمل شوند و هریک به تناسب وظایف محوله بکوشند تا خلاها و کاستی ها از میان برداشته شود و نقاط مثبت افزایش یابد.

این مسئول افزود: سمیناری که امروز کار خود را آغاز کرده، با هدف ارتقای کمی و کیفی در صنعت زنبورداری و ترویج دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در خصوص این صنعت برگزار شده است.

وی عنوان کرد: این سمینار به مدت دو روز ادامه دارد و محققان، تولیدکنندگان و دست اندرکاران صنعت زنبورداری از استانهای مختلف در آن گرد هم آمده اند.

ارتقای سطح دانش از اهداف برگزاری این سمینار است

عبادی گفت: ارتقای دانش دانشجویان، متخصصان و تولیدکنندگان و ارتقای کمی و کیفی تبادلات از دیگر اهداف برگزاری این سمینار دو روزه است.

رئیس سمینار یادشده اظهار داشت: برای برگزاری سمینار امسال، تا اول امسال 89 مقاله ارائه شده و در تاریخ هفتم آذرماه، این مقالات در پنج کمیته مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا نتایج اعلام شود.

وی ادامه داد: اولین سمینار در این زمینه در سال 72 برگزار شده ضمن اینکه سمینارها تا سه دوره به صورت دوسالانه برگزار شد و پس از آن سه سالانه شده است.

کافی نبودن مراکز آموزشی برمشکلات افزوده است

عبادی خاطرنشان کرد: کافی نبودن مراکز آموزشی در سطوح مختلف در زمینه زنبورداری و زنبورعسل از مواردی است که بر مشکلات موجود به شکل قابل توجهی دامن زده که این امر باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

عبادی افزود: لازم است تعداد این مراکز به میزان کافی و مورد نیاز برسد و کیفیت آموزشی در آنها نیز در حد استانداردها باشد تا به کمک این امر بتوانیم از مشکلات و چالشهای صنعت زنبورداری و زنبورعسل بکاهیم.

وی خاطرنشان کرد: وجود محققان در زمینه امور زنبورعسل و زنبورداری از مواردی است که به کاهش مشکلات این صنعت کمک می کند و باید تلاش کنیم تا این متخصصان به میزان کافی در دسترس باشند.

تشکیلات در خصوص زنبورداری و زنبورعسل مناسب شود

عبادی افزود: در عین حال لازم است تشکیلات در خصوص زنبورداری و زنبورعسل مناسب شود زیرا در حال حاضر این تشکیلات نامناسب است و در مواردی نمی تواند جوابگوی نیازها باشد.

وی یادآور شد: همچنین باید تلاش کنیم و دستگاه های ذیربط همکاری و تعامل داشته باشند تا نیازهای صنعت زنبورداری به بهترین نحو تامین شود زیرا این صنعت در زمینه تغذیه از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است.

عبادی عنوان کرد: در صورت حل مشکلات صنعت زنبورداری و تولید عسل و کاهش خلاها و کاستی ها در این خصوص شاهد پدیدار شدن آثار مطلوب فراوانی هستیم و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وجود یک دفتر برای امور طیور، زنبور و کرم ابریشم کافی نیست

وی اضافه کرد: وجود یک دفتر برای امور طیور، زنبور و کرم ابریشم کافی نیست و باید در صورت امکان، تشکیلات مستقل برای امر زنبورعسل داشته باشیم تا پیگیری امور به نحو مطلوبتری صورت گیرد.

عبادی خاطرنشان کرد: همچنین باید شرایطی فراهم شود تا بتوانیم در زمینه صنعت زنبورداری و زنبور عسل و فعالیتهایی که در این صنعت انجام می شود، اطلاعات بروز و آمار قابل استناد در اختیار داشته باشیم و تلاشها برای تحقق این امر افزایش یابد.

وی گفت: آمار و اطلاعات در این زمینه چندان قابل استناد و دقیق نیست که این امر بر حجم مشکلات می افزاید و مانع از تحقق همه برنامه ریزی ها می شود.

عدم آشنایی با انواع محصولات موجب پایین آمدن بهره وری می شود

وی اضافه کرد: در خصوص محصولات کشاورزی و دامی، عدم آشنایی تولیدکننده با انواع محصولات موجب پایین آمدن بهره وری می شود که باید تلاش کنیم تا این مشکل در خصوص صنعت زنبورداری و زنبورعسل حل شود و اطلاع رسانی کافی صورت گیرد.

عبادی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است دست اندرکاران در خصوص تولید این محصولات از انواع بیماری های مربوطه مطلع باشند تا بتوانند به کمک این امر از حجم مشکلات جدی بکاهند و موجب افزایش بهره وری شوند.

وی یادآور شد: وجود آمار و اطلاعات دقیق و بروز در کاهش مشکلات موجود و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات احتمالی تاثیر فراوانی دارد و به کمک آن می توانیم تصمیم گیری های واقع گرایانه تری داشته باشیم و از مشکلات بکاهیم.