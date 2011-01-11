اهمیت صنعت زنبورداری در کشور تبیین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عفت رئیسی سرحدی ظهر سه شنبه در سمینار زنبورعسل در موسسه تحقیقات علوم دامی در کرج افزود: متاسفانه اهمیت صنعت زنبورداری در کشور ما به شکل مناسب و کامل تبیین نشده و این اهمیت مورد کم توجهی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به دنبال این امر، زنبورداران با مشکلاتی مواجه شده اند که این مشکلات ادامه دارد و شرایط کاری را برای آنها ستخت تر می کند و مشکلاتی را فراروی آنها قرار می دهد.

این مسئول بیان کرد: اتحادیه زنبورداران ایران زمین با هدف کاهش مشکلات صنعت زنبورداری تشکیل شده اما این اتحادیه نیز به تنهایی با مشکلات و چالشهای فراوانی مواجه است.

از داشتن فضایی مناسب نیز محروم هستیم

رئیسی سرحدی گفت: یکی از این مشکلات اتحادیه ما به کافی نبودن امکانات مورد نیاز مربوط می شود و حتی از داشتن فضایی مناسب نیز محروم هستیم.

وی عنوان کرد: البته برغم وجود مشکلات و موانع تلاش کردیم تا فعالیتهای خوبی از سوی اتحادیه ما صورت گیرد و جزو تشکلهای نمونه نیز شده ایم.

رئیسی سرحدی اظهار داشت: با این وجود، چندان از عملکرد خود راضی نستیم زیرا ابزار کافی و مورد نیاز را در اختیار نداشته ایم و اگر این ابزارهای کافی را داشته باشیم، عملکردمان ارتقا خواهد یافت.

وی افزود: اتحادیه زنبورداران ایران زمین برغم مشکلات فروانی روی پای خودش ایستاده و این مجموعه را تا کنون حفظ کرده ایم ضمن اینکه کاهش مشکلات ما و صنعت زنبورداری نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه های ذیربط است.

برخی مسئولان از نقش ارزنده زنبورعسل اطلاع کافی ندارند

این مسئول خاطرنشان کرد: عدم شناخت کافی برخی از مسئولان نسبت به نقش ارزنده زنبور عسل و صنعت زنبورداری بر مشکلات این صنعت افزوده که این امر نیازمند تغییر و اصلاح است.

وی یادآور شد: صنعت زنبورعسل در خصوص افزایش کمی و ارتقای کیفی محصولات کشاورزی نقش ارزنده ای دارد و شاید کمتر صنعتی از چنین نقش و اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد.

این مسئول اضافه کرد: زنبورعسل حافظ اکوسیستم است و اگر این موجود نباشد، مشکلات فراوانی ایجاد می شود که این امر، اهمیت زنبورداری و ضرورت ارتقای این صنعت را بیش از پیش آشکار می کند.

رئیسی سرحدی عنوان کرد: لازم است صنعت زنبورداری از اعتبارات کافی برخوردار باشد تا به کمک این امر از مشکلات زنبورداران و موانع کاری آنها کاسته شود و آنها بتوانند تولیدات خود را از نظر کمی و کیفی ارتقا ببخشند.

زنبورداری و تولیدعسل یک صنعت سبز و اشتغالزا است

وی افزود: صنعت زنبورداری و تولیدعسل یک صنعت سبز و اشتغالزا است که اگر به ظرفیتهای موجود در آن توجه شود، اشتغالزایی ایجادشده به وسیله این صنعت نیز افزایش خواهد یافت.

رئیسی سرحدی خاطرنشان کرد: میزان اشتغالزایی ناشی از این صنعت بسیار بالا است و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده که این امر باید همواره در برنامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد.

مدیرعامل انجمن زنبورداران ایران زمین یادآور شد: در این صنعت هیچگونه وارداتی نداشتیم و می توانیم در صورت کاهش مشکلات، تولیدات خود را از نظر کمی و کیفی ارتقا و افزایش دهیم.

وی افزود: رشد صنعت زنبورداری بسیار قابل توجه بوده و این رشد برغم مشکلات و موانع موجود حاصل شده ضمن اینکه اگر موانع از میان برداشته شود، رشد نیز افزایش می یابد.