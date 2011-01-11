ارومیه میزبان رقابت های والیبال جام ملتهای2011 آسیا می شود

علی ملا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه ایران میزبان جام ملت های والیبال آسیا در سالجاری میلادی خواهد بود، افزود: در این راستا فدراسیون والیبال تصمیم گرفته این مسابقات را در یکی از شهرستانهای ارومیه و تبریز برگزار کند که بر همین اساس نیز مقرر شده با دعوت از نماینده "AVC" به ایران و بازدید وی از امکانات مختلف ارومیه، نظر نهایی را در رابطه با برگزاری این رقابت ها در این شهرستان اعلام کند .

وی با اشاره به اینکه نام شهر ارومیه بعنوان مهد والیبال آسیا ثبت شده، بیان داشت: با وجود ورزشگاه بزرگ شش هزار نفری غدیر و همچنین در دست احداث بودن ورزشگاه سه هزار نفری که هم اکنون دارای 95 درصد پیشرفت فیزیکی است، مشکلی از نظر امکانات ورزشی نخواهیم داشت.

کمبود امکانات اسکان در ارومیه مشکل ساز است

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی تنها مشکل موجود در این زمینه را اسکان و هتل عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به ارتقای سطح هتلهای شهرستان، امیدواریم مشکلی در رابطه با اعطای میزبانی این مسابقات به ارومیه وجود نداشته باشد .

او در پاسخ به این که در صورت عدم جوابگویی هتل و اسکان در ارومیه آیا حاضر به برگزاری مشترک این مسابقات با تبریز هستید یا خیر؟ گفت : معقولانه ترین و منطقی ترین تصمیم نیز همین است و در صورت بروز این اتفاق حاضر به برگزاری این مسابقات با استان همجوار خود هستیم .

به گفته ملا احمدی فدراسیون والیبال مصمم است به جهت علاقمندی شدید هواداران و مشتاقان این رشته ورزشی و امکانات موجود، این رقابت ها را در ارومیه برگزار کند و حتی استاندار آذربایجان غربی نیز حمایت خود از این تصمیم اعلام کرده است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: میزبانی مطلوب ارومیه در رقابتهای کاپ مردان آسیا ثابت کرد که این شهر به حق مهد والیبال آسیا بوده و همواره به عنوان یکی از میزبانان مسابقات مختلف آسیایی و بین المللی مطرح است.