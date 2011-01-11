استقرار بالگرد امدادی جمعیت هلال احمر در مازندران

عباد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به حادثه خیزی استان و تعدد حوادث طبیعی و انسانی در گستره مازندران استقرار یک فروند بالگرد که قابلیت عملیاتی در مناطق جنگلی، جاده و سواحل دریا را داشته باشد از نیازهای ضروری جمعیت هلال احمر استان بود که پس از پیگیری های متعدد سرانجام بالگرد مزبور هفته گذشته بطور رسمی از سوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی تحویل جمعیت استان شد.

وی خاطر نشان کرد: قابلیت حمل 50 نفر و امکان جابجایی چهار تن بار، قابلیت شرکت در عملیات امداد ونجات دریایی، کوهستان و جاده و همچنین اطفاء حریق بویژه در مناطق جنگلی، حمل و جابجایی خودرو از جمله ویژگیهای این بالگرد است.

اسدی در خصوص آخرین وضعیت پایگاه امداد و نجات هوایی نیز گفت: هم اکنون آشیانه و باند فرود بالگرد و همچنین بخشی از ساختمان های اداری این پروژه احداث گردیده و با تامین اعتبار لازم عملیات اجرایی فازهای دیگر این پایگاه نظیر انبارهای امدادی، سردخانه و سایر بخش های تعریف شده برای این پروژه نیز بزودی آغاز خواهد شد.

وی افزود: پایگاه امداد هوایی هلال احمر مازندران یکی از مهمترین پایگاهها در منطقه شمال کشور می باشد که امکان خدمت رسانی به استان های همجوار را در مواقع بحران دارا است.