بارانهای سیل آسا در فیلیپین به بیش از یک میلیون نفر خسارت وارد کرد

مالزی

نخست وزیر مالزی 19 پروژه جدید به ارزش 67 میلیارد رینگیت را در فاز دوم برنامه تحول اقتصادی مالزی اعلام کرد

بازداشت یک ایرانی به جرم حمل و قاچاق 3 کیلو و نیم شیشه به ارزش 75 هزار رینگیت در پیننگ مالزی

دولت سلانگور از ایجاد بدنه جدید دولتی با عنوان بررسی قاچاق انسان خبر داد

اندونزی

نیروی دریایی اندونزی سه ماهیگیر مالایی را که در جزایر ناتونای اندونزی دستگیر کرده بود، بعد از 103 روز آزاد کرد

فراخوان سفارت استرالیا در اندونزی به منظور تبادل اطلاعات

نبود راههای ارتباطی جاده ای در دو روستای اندونزی منجر به بی سوادی کامل اهالی این دو روستا شده است

تایلند

دادگاه کامبوج دو نفر از 7 تایلندی دستگیر شده را به جاسوسی متهم کرد

شانس بالای تایلند برای میزبانی نمایشگاههای بین المللی در زمینه های فرهنگی، توریست و مواد غذایی در سال 2020

فیلیپین

شبه نظامیان 5 تاجر را در جنوب فیلیپین به قتل رساندند

باران های سیل آسا در دو هفته اخیر به بیش از یک میلیون نفر خسارت وارد کرد

زخمی شدن بیش از 708 نفر در یکی از جشنهای بزرگ مذهبی و سنتی در فیلیپین

