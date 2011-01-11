اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بازی فینال والیبال کارکنان دولت آذربایجان غربی با برتری تیم علوم پزشکی برابر تربیت بدنی به پایان رسید و علوم پزشکی قهرمان این دوره از مسابقات شد.

فینال مسابقات والیبال کارکنان دولت در سالن والیبال شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد که بازی فینال را تیمهای تربیت بدنی استان و علوم پزشکی برگزار کرده و نتیجه بازی سه بر صفر به نفع علوم پزشکی به پایان رسید و تیم والیبال کارکنان سازمان علوم پزشکی قهرمان مسابقات شد.

مرحله رده بندی دیدار دو تیم شهرداری و مسکن و شهرسازی نیز در راستای این رقابتها با پیروزی تیم شهرداری به پایان رسید و تیم سوم این مسابقات شد.

بدین ترتیب تیم های علوم پزشکی اول، تربیت بدنی دوم و شهرداری مقام سوم این مسابقات را به دست آوردند.

دعوت ازشمشیر بازان آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی بانوان

فدراسیون شمشیر بازی کشور از سه تن از ورزشکاران استان خانم ها الهه قهرمانی در اسلحه فلوره، سکینه نوری و سالار کامجو در اسلحه اپه جهت حضور در مسابقات شمشیر بازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که در اسفند ماه سالجاری در کشور تایلند برگزار می شود، دعوت کرد.

برگزاری دومین همایش دوچرخه سواری بانوان

دومین همایش دوچرخه سواری بانوان با حضور یکصد نفر از بانوان دوچرخه سوار با هدف ایجاد زمینه های لازم برای شناسایی بانوان علاقمند و کشف استعدادهای جوان و تشکیل تیم دوچرخه سواری بانوان برای حضور در میادین مختلف ورزشی و توسعه فرهنگ ورزش بانوان برای ایجاد جامعه ای سالم و پویا در پیشت دوچرخه سواری ورزشگاه تختی برگزار شد.

در پایان این همایش به 30 نفر از شرکت کننده گان جوایزی به قید قرعه اهدا شد و نفرات مستعد این همایش شناسایی و پس از عضویت درتیم دوچرخه سواری بانوان زیر نظر مربیان این رشته برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور و المپیاد دانش آموزی که بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد اعزام می شوند.