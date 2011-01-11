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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

شاعران سوری در جشنواره شعر فجر شرکت می‌کنند

رایزن فرهنگی جمهوری عربی سوریه خواستار حضور شاعران سوری در جشنواره بین‌المللی شعر فجر شد و این درخواست با موافقت قائم مقام وزیر ارشاد در حوزه شعر مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی طالبیان با رایزن فرهنگی جمهوری عربی سوریه دیدار و گفتگو کرد و در این ملاقات  طرفین با تاکید بر سابقه فرهنگی دو کشور خواستار همکاری و تعامل بیشتر فرهنگی  میان دو کشور شدند.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی شعر فجر بر برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتباط شاعران و حضور و معرفی آنها در برنامه‌های مختلف فرهنگی دو کشور  تاکید کرد.

رایزن فرهنگی جمهوری سوریه نیز در این دیدار خواستار حضور شاعران کشور سوریه در پنجمین جشنواره بین اللملی شعر فجر شد که با موافقت طالبیان مقرر شد با معرفی رایزن فرهنگی سوریه تعدادی از شاعران مطرح سوری در این جشنواره شرکت کنند.
 

کد مطلب 1229782

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