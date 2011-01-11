به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی طالبیان با رایزن فرهنگی جمهوری عربی سوریه دیدار و گفتگو کرد و در این ملاقات طرفین با تاکید بر سابقه فرهنگی دو کشور خواستار همکاری و تعامل بیشتر فرهنگی میان دو کشور شدند.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی شعر فجر بر برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتباط شاعران و حضور و معرفی آنها در برنامه‌های مختلف فرهنگی دو کشور تاکید کرد.

رایزن فرهنگی جمهوری سوریه نیز در این دیدار خواستار حضور شاعران کشور سوریه در پنجمین جشنواره بین اللملی شعر فجر شد که با موافقت طالبیان مقرر شد با معرفی رایزن فرهنگی سوریه تعدادی از شاعران مطرح سوری در این جشنواره شرکت کنند.

